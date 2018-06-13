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《大黄蜂》导演不好好拍戏 只能回家继承耐克帝国

首次执导真人电影 欲造斯皮尔伯格式成长故事

2018-06-13 16:32:32 来源：Mtime时光网

在今日发布的《大黄蜂》导演特辑中，曾执导动画电影《魔弦传说》的塔拉维斯·奈特讲述了自己将定格动画理念融入真人电影的过程，并展现了影片全新的一面。
　　时光网讯 作为最受瞩目的科幻IP之一，《变形金刚》系列电影首部外传作品《大黄蜂》一直都是业内及影迷关注的焦点。早在宣布由塔拉维斯·奈特担任本片导演时，关于这位传说中“壕二代”的猜测便持续不断。在今日发布的《大黄蜂》导演特辑中，曾执导动画电影《魔弦传说》的塔拉维斯·奈特讲述了自己将定格动画理念融入真人电影的过程，并展现了影片全新的一面。

首次执导真人电影  “耐克之子”融入定格动画理念

　　塔拉维斯·奈特的父亲菲尔·奈特是著名运动品牌“耐克”的创始人。身为众人瞩目的“耐克之子”，奈特对继承庞大的运动王国不感兴趣，却对定格动画情有独钟，被网友调侃“如果不好好拍电影，就要回去继承千亿家产”。

　　1998年，奈特以实习生身份进入莱卡工作室，现担任该公司CEO一职。作为世界首屈一指的定格动画公司，莱卡工作室对每一部作品都精雕细琢，十年间仅完成四部动画电影。奈特以制作人身份先后参与了定格动画《盒子怪》《通灵男孩诺曼》等作品，首次执导的动画电影《魔弦传说》一经上映便大获成功，不仅获得金球奖、奥斯卡金像奖最佳长篇动画的提名，更一举斩获第70届英国电影学院奖最佳动画片大奖。一系列高口碑电影作品，让工作室被冠以“莱卡出品，必属精品”的赞誉，也让奈特摆脱了“拼爹”之嫌，证明了自己的实力。

　　此次担任电影《大黄蜂》导演，是塔拉维斯·奈特第一次执导真人电影，优秀的动画制作背景，使他具备卓越的将纸上绘画搬上大银幕的能力。在执导《大黄蜂》的过程中，奈特将莱卡工作室的风格特点融入：“在莱卡工作室，我们希望巧妙地平衡黑暗与光明、强烈与温暖、幽默与热血之间的关系。能够将我们的理念运用在大黄蜂这部电影上，真的很让人兴奋。”

首次启用全新导演  打造“斯皮尔伯格式”成长故事

　　电影《大黄蜂》是超级科幻IP《变形金刚》系列电影的首部外传作品，此次选择塔拉维斯·奈特担任导演一职，也是该系列十余年来首次启用新导演。如何为已经十分成熟的电影系列带来新鲜感，是每一位新导演需要面临的挑战。

　　奈特没有选择展现《变形金刚》庞大的体系，而是在延续该系列一贯世界观的同时，充分挖掘大黄蜂本身。影片的故事背景设定在上世纪八十年代，早于《变形金刚》系列近二十年，观众将从中一起探寻大黄蜂的起源，并看到大黄蜂回到最初的模样。在导演特辑中，奈特还特别提到了自己的八十年代：“八十年代的时候我还是个孩子，非常喜爱斯皮尔伯格拍摄的经典成长童话故事，而我想带给大黄蜂这部电影的，也正是这种感觉。”

　　值得一提的是，塔拉维斯·奈特本人一直是变形金刚的忠实粉丝，小时候就经常拿着变形金刚玩具设计台词和情节。这一次，他手中的小型玩具变形金刚变形成了巨型机械汽车人。影片主演之一，同为变形金刚粉丝的约翰·塞纳也对奈特给予了高度评价，称奈特将他带回了第一次爱上变形金刚的年代。

　　电影《大黄蜂》由美国派拉蒙影片公司出品，该片由《魔弦传说》导演塔拉维斯·奈特执导，海莉·斯坦菲尔德约翰·塞纳小豪尔赫·兰登伯格等共同主演，迈克尔·贝、洛伦佐·迪·博纳文图拉、史蒂文·斯皮尔伯格监制，将于2018年12月21日北美上映，国内有望引进。

   编辑：Joker

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 大黄蜂 花絮
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