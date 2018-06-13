在今日发布的《大黄蜂》导演特辑中，曾执导动画电影《魔弦传说》的塔拉维斯·奈特讲述了自己将定格动画理念融入真人电影的过程，并展现了影片全新的一面。





首次执导真人电影 “耐克之子”融入定格动画理念





塔拉维斯·奈特的父亲菲尔·奈特是著名运动品牌“耐克”的创始人。身为众人瞩目的“耐克之子”，奈特对继承庞大的运动王国不感兴趣，却对定格动画情有独钟，被网友调侃“如果不好好拍电影，就要回去继承千亿家产”。









此次担任电影《大黄蜂》导演，是塔拉维斯·奈特第一次执导真人电影，优秀的动画制作背景，使他具备卓越的将纸上绘画搬上大银幕的能力。在执导《大黄蜂》的过程中，奈特将莱卡工作室的风格特点融入：“在莱卡工作室，我们希望巧妙地平衡黑暗与光明、强烈与温暖、幽默与热血之间的关系。能够将我们的理念运用在大黄蜂这部电影上，真的很让人兴奋。”





首次启用全新导演 打造“斯皮尔伯格式”成长故事





电影《大黄蜂》是超级科幻IP《变形金刚》系列电影的首部外传作品，此次选择塔拉维斯·奈特担任导演一职，也是该系列十余年来首次启用新导演。如何为已经十分成熟的电影系列带来新鲜感，是每一位新导演需要面临的挑战。





奈特没有选择展现《变形金刚》庞大的体系，而是在延续该系列一贯世界观的同时，充分挖掘大黄蜂本身。影片的故事背景设定在上世纪八十年代，早于《变形金刚》系列近二十年，观众将从中一起探寻大黄蜂的起源，并看到大黄蜂回到最初的模样。在导演特辑中，奈特还特别提到了自己的八十年代：“八十年代的时候我还是个孩子，非常喜爱斯皮尔伯格拍摄的经典成长童话故事，而我想带给大黄蜂这部电影的，也正是这种感觉。”





值得一提的是，塔拉维斯·奈特本人一直是变形金刚的忠实粉丝，小时候就经常拿着变形金刚玩具设计台词和情节。这一次，他手中的小型玩具变形金刚变形成了巨型机械汽车人。影片主演之一，同为变形金刚粉丝的约翰·塞纳也对奈特给予了高度评价，称奈特将他带回了第一次爱上变形金刚的年代。



