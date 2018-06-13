金基德导演12日现身首尔中央地方检察院（图片来源：韩联社）
时光网讯
身陷性暴力丑闻的韩国名导金基德
12日下午1点半现身首尔中央地方检察院，参加女性儿童犯罪调查部的原告方调查取证。金基德导演对媒体表示：“我的生活不是那样的，电视上说的那些行为我从没做过。”全盘否认此前针对他个人的性暴行指控。
据韩联社报道，金基德导演表示：“我认为我做电影的时候，是以人格尊重为前提对待演员和工作人员的，虽然不清楚什么地方让人失望了，但这样恩将仇报（이렇게 은혜를 아프게 돌려주는 것이）实在是太令人遗憾。”
（图片来源：韩联社）
金基德导演表示，希望检察院对曝光性暴力事件的《PD手册》“那种对导演没有最起码的尊重的节目”的客观性和公正性进行调查。
女演员A某去年夏天将金基德导演告上法庭，指控金基德导演在片场施暴致伤，并主张在拍摄电影《莫比乌斯》
期间有被强迫性关系，以及被要求抚摸男性演员特定身体部位。
首尔中央地方检察院刑事6部在去年12月作出了针对金基德导演性暴力嫌疑的否定判决，仅对金基德导演扇A某耳光作出了支付500万韩币（约3万人民币）罚金的判定。
（图片来源：韩联社）
随后A某不服检察院判决，申请重新裁定。最终首尔高法刑事31部于上个月18日作出了“不能认定（对金基德导演的）不起诉处分不当”的判断，驳回了A某的起诉。最近，金基德导演反以诬告嫌疑将A某告上法庭。
同时金基德导演还以损害名誉嫌疑，起诉A某和韩国MBC电视台的《PD手册》节目制作团队。今年3月，PD手册播出了一期名为“电影导演金基德，大师的真面目”的节目，指控金基德导演片场性暴力。（相关阅读：MBC曝光金基德性暴行三位受害者指证
）
检察院当天听取了金基德导演的主张，并将对A某的诬告和损害名誉嫌疑展开调查。