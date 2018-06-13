金基德以诬告嫌疑将指控其性暴行的女演员告上法庭，全盘否认性暴行指控，并称“这样恩将仇报令人遗憾”。



金基德导演12日现身首尔中央地方检察院（图片来源：韩联社） 金基德导演12日现身首尔中央地方检察院（图片来源：韩联社）





时光网讯 身陷性暴力丑闻的韩国名导 身陷性暴力丑闻的韩国名导 金基德 12日下午1点半现身首尔中央地方检察院，参加女性儿童犯罪调查部的原告方调查取证。金基德导演对媒体表示：“我的生活不是那样的，电视上说的那些行为我从没做过。”全盘否认此前针对他个人的性暴行指控。





据韩联社报道，金基德导演表示：“我认为我做电影的时候，是以人格尊重为前提对待演员和工作人员的，虽然不清楚什么地方让人失望了，但这样恩将仇报（이렇게 은혜를 아프게 돌려주는 것이）实在是太令人遗憾。”





（图片来源：韩联社）









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随后A某不服检察院判决，申请重新裁定。最终首尔高法刑事31部于上个月18日作出了“不能认定（对金基德导演的）不起诉处分不当”的判断，驳回了A某的起诉。最近，金基德导演反以诬告嫌疑将A某告上法庭。









检察院当天听取了金基德导演的主张，并将对A某的诬告和损害名誉嫌疑展开调查。