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周冬雨《动物世界》首演小护士洗头到崩溃

新片搭档易李峰 每一条戏的拍摄都不低于十遍

2018-06-13 17:29:56 来源：Mtime时光网

周冬雨坦言，面对要求严格的韩延导演，一开始她是崩溃的，其中一场洗头戏花了一个上午的时间来反复拍摄，导演对她的要求精确到了每一个动作。几乎每一条的拍摄都没有低于十遍的。
　　时光网讯  韩延执导，李易峰领衔主演，迈克尔·道格拉斯特邀主演，周冬雨特别出演的电影《动物世界》定于6月29日上映。近日，电影官方发布周冬雨特辑，还原周冬雨在片场打磨演技的过程和李易峰同场对戏的片段。




　　周冬雨在电影《动物世界》中饰演的刘青是一名护士，周冬雨坦言这是她第一次饰演正式的医护人员，对于她来说这是一次全新的角色体验。初次接触这个角色，她觉得“每一场戏都挺深刻的”。她坦言，面对要求严格的韩延导演，一开始她是崩溃的，其中一场洗头戏花了一个上午的时间来反复拍摄，导演对她的要求精确到了每一个动作。几乎每一条的拍摄都没有低于十遍的。

　　在这个过程中，韩延导演也对周冬雨的敬业和态度非常认可，认为她不仅是一个对于角色非常上心的一个演员，而且她的形象、她的状态还让人感觉没有任何的距离感。在演戏的过程中，周冬雨还会运用呼吸调整自己的情绪。同时，周冬雨对自己也有非常严格的要求，一个眼神流转、一个唇部动作、一个面部抽搐，都要求自己很真实地表现出来。在这样的过程当中，周冬雨最终成功和刘青这个角色融为一体。



　　李易峰和周冬雨曾有过饰演情侣的经历，这次李易峰和周冬雨将首次在电影银幕上向观众呈现他们的“情侣档”。电影《动物世界》中的周冬雨饰演的刘青是李易峰饰演的郑开司身边唯一一个和他有真情实感的青梅竹马，两人的关系在片中一点一滴逐渐升温。

　　周冬雨坦言，两人的关系有的时候相爱相杀，有的时候不用言语就知道对方心理在想什么。“这样的感情更能打动观众”，李易峰认为周冬雨成功地塑造了一个“真爱至上、敢爱敢恨的小护士”。

　　背负数百万的债务，面对痴心等待的青梅竹马刘青，郑开司能否保持自己的善良，凭借自己的智慧和坚韧摆脱困境？直面了游轮的种种艰险，郑开司对刘青的感情究竟是“你遇到合适的人，就赶紧嫁了吧”还是“我死也要死在你怀里”？刘青是否还能坚持“我也铁了心，就在这等着你，一直等到死”？这次特辑中放出了一些两人对手戏的片段，但如果想要看到更多他们相爱相杀的故事，还是要去电影院一探究竟。

   编辑：hello王小羊

关键词： 动物世界 周冬雨 特辑
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