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《监狱犬计划》首映 导演赞郝蕾实力强

"驴得水"原班演员齐聚 韩彦博拍戏险些破相

2018-06-13 19:59:51 来源：Mtime时光网

《监狱犬计划》在京举办首映礼，并曝光终极海报。导演主创畅谈创作初衷，与狗搭档拍戏挑战大，主演韩彦博拍摄中险些“破相”。
       

《监狱犬计划》百星打call宣传片

时光网讯 郝蕾携手“驴得水”原班演员共同主演的电影《监狱犬计划》即将于6月21日上映。6月13日，该片举行了首映礼，导演郭大雷与专职动物拍摄导演郝帅，携主演刘帅良裴魁山韩彦博、演员大力阿如那、杨梓艺和奥斯卡亮相。众主创分享了不少拍摄趣事，韩彦博自曝拍戏戏险些被狗咬遭“破相”。首映现场还放出了《百星打call》宣传片并首次曝光了终极海报，展现了电影中人犬互助的感人场面。

导演主创畅谈《监狱犬计划》创作初衷 
与狗搭档挑战大 韩彦博拍摄中险些“破相”

       电影《监狱犬计划》讲述了一场关于监狱“服刑人员”与流浪狗狗的社会救赎计划。谈及创作初衷，导演郭大雷表示他的灵感源自于对社会现状的思考：“每年中国大概有几百万只流浪犬不受看管、无人领养.......当我看到剧本‘监狱犬计划’的时候，我意识到拯救这些生命是每个人都应该去做的，不仅是拯救流浪犬，同时也希望人们能去接纳那些偶尔犯规的人。”

       专职动物拍摄导演郝帅还在现场为大家解读了“监狱犬计划”，这是一项源起于国外的社会拯救计划，旨在让人犬相互救助获得重生的温暖行动。这个计划目前在台湾已经有了实例，所以电影拍摄之前郝帅也专门去台湾实地采访。

      回忆起片中与狗狗的感情戏，几位主创都纷纷表示十分难忘。尤其是主演韩彦博在谈及一场人狗训练的拍摄时差点被狗咬伤，“因为当时要拍摄一个动作是我作势把狗狗扔出去，然后道格以为我真的要扔这只狗，下意识地照着我的膝盖咬了一口，好在没冲着脸来，作为电影‘颜值担当’的我差点破相。”一席话逗得全场哈哈大笑。但韩彦博表示，“不过，最令我难忘的是从中看到这群流浪狗之间深厚的情谊，当他们某一个成员受到威胁的时候，其他狗狗都会尽力保护它。”

导演称赞郝蕾的戏把他看哭了 
主演裴魁山：郝蕾真实、自如又放松

       郝蕾因工作原因未能来到现场与众主演们一同分享拍摄回忆，导演表示郝蕾很多戏都能一条拍过。“记得有一场在游乐场的戏，郝蕾当时跟大力对戏，两个人把每句台词都发挥得特别好，在监视器后面看的我眼泪止不住的流。”主演裴魁山回忆道：“她的表演充满了真实和自如，那种放松的东西，让我学到了很多。”

       在后来的互动环节中，主演们纷纷大秀画技。与狗狗们朝夕相处的导演郭大雷让影片中的“浩南”跃然纸上，受到所有人的一致好评。刘帅良、韩彦博与裴魁山在合影时还带上诸如“来自天下第一帅的凝视”、“哎哟不错哦”等表情包，现场欢笑连连。

       电影《监狱犬计划》即将在6月21日全国上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 监狱犬计划 郝蕾 郭大雷
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