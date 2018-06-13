《监狱犬计划》在京举办首映礼，并曝光终极海报。导演主创畅谈创作初衷，与狗搭档拍戏挑战大，主演韩彦博拍摄中险些“破相”。





导演主创畅谈《监狱犬计划》创作初衷

与狗搭档挑战大 韩彦博拍摄中险些“破相”









专职动物拍摄导演郝帅还在现场为大家解读了“监狱犬计划”，这是一项源起于国外的社会拯救计划，旨在让人犬相互救助获得重生的温暖行动。这个计划目前在台湾已经有了实例，所以电影拍摄之前郝帅也专门去台湾实地采访。





回忆起片中与狗狗的感情戏，几位主创都纷纷表示十分难忘。尤其是主演韩彦博在谈及一场人狗训练的拍摄时差点被狗咬伤，“因为当时要拍摄一个动作是我作势把狗狗扔出去，然后道格以为我真的要扔这只狗，下意识地照着我的膝盖咬了一口，好在没冲着脸来，作为电影‘颜值担当’的我差点破相。”一席话逗得全场哈哈大笑。但韩彦博表示，“不过，最令我难忘的是从中看到这群流浪狗之间深厚的情谊，当他们某一个成员受到威胁的时候，其他狗狗都会尽力保护它。”





导演称赞郝蕾的戏把他看哭了

主演裴魁山：郝蕾真实、自如又放松





郝蕾因工作原因未能来到现场与众主演们一同分享拍摄回忆，导演表示郝蕾很多戏都能一条拍过。“记得有一场在游乐场的戏，郝蕾当时跟大力对戏，两个人把每句台词都发挥得特别好，在监视器后面看的我眼泪止不住的流。”主演裴魁山回忆道：“她的表演充满了真实和自如，那种放松的东西，让我学到了很多。”





在后来的互动环节中，主演们纷纷大秀画技。与狗狗们朝夕相处的导演郭大雷让影片中的“浩南”跃然纸上，受到所有人的一致好评。刘帅良、韩彦博与裴魁山在合影时还带上诸如“来自天下第一帅的凝视”、“哎哟不错哦”等表情包，现场欢笑连连。





编辑：隐饮