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接招！温子仁重磅作品首曝预告

"招魂"宇宙衍生片《修女》噩梦来袭

2018-06-13 20:19:05 来源：Mtime时光网

由温子仁编剧及监制、《招魂》系列衍生片《修女》首曝中文预告。
　　时光网讯 《招魂》系列衍生片《修女》首曝中文先导预告，《招魂2》里面那个神出鬼没的修女恐怖现身。


《招魂2》中的修女，你还记得吗？

　　故事发生年代在《安娜贝尔》之前，一名不断被恐怖往事纠缠的年轻修女（泰莎·法梅加饰）陪同神父前往罗马尼亚的修道院。因曾有一名修女神秘死亡，他们受梵蒂冈派遣，开始展开调查其死因。在这过程中，他们发现一些秘密，令他们危在旦夕......



　　《修女》《招魂2》的制作人彼特·萨法兰和“招魂宇宙”的灵魂人物温子仁担任联合制片。另外，温子仁也是编剧之一，他与好莱坞著名恐怖片编剧加里·多伯曼《小丑回魂》《安娜贝尔》）联手执笔。



　　此次温子仁只编不导，转而由《圣魇》的导演柯林·哈迪执导，表示希望能带出不一样的感觉。演员方面，除了泰莎·法梅加《正义联盟大战少年泰坦》《美国恐怖故事》），德米安·比齐尔《八恶人》《异形：契约》）饰演神父，乔纳斯·布洛凯《她》）饰演村庄的当地人Frenchie，Charlotte Hope《权力的游戏》）饰演修道院的修女Victoria。

　　《修女》将于9月7日美国上映。

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 修女 恐怖片 温子仁 招魂 华纳
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