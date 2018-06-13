2018-06-13 20:19:05 来源：Mtime时光网
编辑：飒飒
导演：柯林·哈迪
主演：泰莎·法梅加
James Wan
Peter Safran
Gary Dauberman
Corin Hardy
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总有刁民想艹朕
1分钟前
不是温子仁导演的呀，只是编剧而已
华师毛毛虫
2分钟前
靠，这下姐妹俩都齐了~~
altair215
7分钟前
第一次被预告吓到，mmp
M_1411101949359147802
8分钟前
好想看，广电的尿性。哎
忧伤还是快乐_365414300
9分钟前
看了你们评论才看的，歪日，最后一下像触电了一样
rainbowboy
12分钟前
这种片都不知道该怎么观赏了。加一点环绕音效，深夜一个人，全黑的屋子里看。真是，魂都吓掉了。
Gary诺米
19分钟前
温子仁还是走在了恐怖片的前沿
笑着的伤疤
结尾那一吓，正宗温子仁味儿，每次镜头故意错误引导让你防不胜防
丶用心
23分钟前
吓死我了！@@@@！！！！
俺急啦背笔
29分钟前
看个预告都能被吓到，虽然早就做好了心理准备..............
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