《爵迹2》发布角色海报，范冰冰饰演的鬼山莲泉似乎有意自我牺牲禅让王爵之位。新加盟的主演王俊凯饰演电影新六度王爵寒霜似，易烊千玺则饰演地源一度王爵。王源涅槃重生为新五度王爵呪夜。





而此次新加盟影片的王俊凯和易烊千玺，其角色也首次正式得到曝光。值得一提的是，王源与王俊凯角色海报中，与幽冥、特蕾娅一样带有“侵蚀者”标志性的触角，疑似《爵迹2》中将加入幽冥与特蕾娅的追杀小队。





此次发布的角色海报中，除了展现了爵迹家族在电影《爵迹2》中的全新造型以外，还为每位角色定制了符合人物气质与个性的专属台词或配文，突显不同角色不同魅力的同时，也预示了人物在故事中各自的不同命运与发展走向。





范冰冰饰演的鬼山莲泉配文“她比我年轻，有美好的青春和未来”，似乎有意自我牺牲禅让王爵之位。





吴亦凡饰演银尘的配文则为“我这一生有两件事格外骄傲，一件是成为吉尔伽美什的使徒，另一件就是成为你的王爵”，言辞间有离别之感。





而饰演他使徒麒零的陈学冬海报配文“你曾经说过，再渺小的希望，也有无限大的可能，我会一直在这里等你回来”。难免令人猜测爵迹家族是否将面临悲剧式的命运。电影将于7月6日全国公映。

编辑：hello王小羊