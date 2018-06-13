时光网讯 郭敬明
执导的电影《爵迹2》
今日发布角色海报，首次正式公布演员饰演的角色，新加盟的主演王俊凯
饰演新六度王爵寒霜似，易烊千玺
则饰演地源一度王爵。而前作中王源
饰演的苍白少年，在《爵迹2》中也涅槃重生为新五度王爵呪夜。此次发布的海报中，还为爵迹家族的每位角色定制了专属配文暗示角色的命运，爵迹家族或将面临最为惨烈的生死一战。
角色海报中，范冰冰
饰演的鬼山莲泉身披全新战袍，神圣而高贵，吴亦凡
饰演的银尘目光如炬，陈学冬
饰演的麒零肩扛半刃巨剑、率性执着，陈伟霆
饰演的幽冥杀气外露，郭采洁
饰演的特蕾娅傲慢孤高，林允
饰演的天束幽花手握冰弓，汪铎
饰演的漆拉冷静沉着，穿越时空之门。
而此次新加盟影片的王俊凯和易烊千玺，其角色也首次正式得到曝光。值得一提的是，王源与王俊凯角色海报中，与幽冥、特蕾娅一样带有“侵蚀者”标志性的触角，疑似《爵迹2》中将加入幽冥与特蕾娅的追杀小队。
此次发布的角色海报中，除了展现了爵迹家族在电影《爵迹2》中的全新造型以外，还为每位角色定制了符合人物气质与个性的专属台词或配文，突显不同角色不同魅力的同时，也预示了人物在故事中各自的不同命运与发展走向。
范冰冰饰演的鬼山莲泉配文“她比我年轻，有美好的青春和未来”，似乎有意自我牺牲禅让王爵之位。
吴亦凡饰演银尘的配文则为“我这一生有两件事格外骄傲，一件是成为吉尔伽美什的使徒，另一件就是成为你的王爵”，言辞间有离别之感。
而饰演他使徒麒零的陈学冬海报配文“你曾经说过，再渺小的希望，也有无限大的可能，我会一直在这里等你回来”。难免令人猜测爵迹家族是否将面临悲剧式的命运。电影将于7月6日全国公映。
编辑：hello王小羊