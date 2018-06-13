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黑帮喜剧《猛虫过江》曝推广曲MV

小沈阳携好兄弟“高歌猛进”联手过江

2018-06-13 22:39:04 来源：Mtime时光网

《猛虫过江》发布了由小沈阳和好兄弟高进联袂演唱的推广曲《过江》，继一曲红遍大江南北的《我的好兄弟》后再续兄弟情。
　　时光网讯  黑帮喜剧《猛虫过江》将于6月15日登陆全国院线。该片由小沈阳首次执导并主演，今日片方发布了由小沈阳和好兄弟高进联袂演唱的推广曲《过江》，继一曲红遍大江南北的《我的好兄弟》后再续兄弟情。




　　《过江》由小沈阳的好兄弟、音乐才子高进量身打造，高进担纲词曲创作和制作人，并与小沈阳共同演唱。近几年来，高进一手打造《刚好遇见你》、《我们不一样》、《差一步》等传唱度颇高的爆款歌曲。小沈阳成名之前便与高进相识，《我叫小沈阳》、《我的好兄弟》、《大笑江湖》等多首脍炙人口的歌曲均出自高进之手。

　　高进表示，和小沈阳是多年的好兄弟，互相见证彼此的成长，因此在创作这首歌的时候也是非常有代入感，几乎是一气呵成。

　　据悉，《猛虫过江》是小沈阳导演处女作，讲述了两位农村青年进城继承巨额遗产而引发的喜剧故事。在小沈阳和大潘勇闯陌生大城市的过程中，各种啼笑皆非的囧遇接踵而来，适应环境的同时还要时刻躲避来自东北债主的追杀。前不见出路，后不见归途的情况下，二人兄弟一心其利断金，在智谋和勇气的极限较量中杀得兴起，建立起深厚的“革命友谊”。

　　电影拍摄过程更像是小沈阳与好兄弟们的一次相聚，无论是讨论剧本还是拍摄都充满着欢乐。有一次在拍摄近景镜头时，摄影师竟被逗到全身抖动无法拿稳摄像机，导致只能再来一条，更有现场同期收音时不慎把工作人员笑声收入的囧事出现，这样的小花絮也是让众主演忍俊不禁。

   编辑：hello王小羊

关键词： 猛虫过江 MV
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Xiao Shenyang

职业：演员

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