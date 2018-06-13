最终，身着巴西球队队服的狗狗们战胜了身着阿根廷队队服的狗狗，不知在俄罗斯世界杯的比赛中，阿根廷与巴西队的战绩是否会与汪星人们的战果一致。









最终，身着巴西球队队服的狗狗们战胜了身着阿根廷队队服的狗狗，不知在俄罗斯世界杯的比赛中，阿根廷与巴西队的战绩是否会与汪星人们的战果一致。





《营救汪星人》预告片 《营救汪星人》导演、编剧梁婷介绍，《营救汪星人》是自己特别为狗年打造的一部合家欢电影，影片中集合了动作、飞车、公路、喜剧等元素，同时影片汇集了30多个狗狗品种，包括拉布拉多、大头法斗、秋田、马犬、柯基、边牧、恶霸犬等，总计超200只汪星人将集体出镜。





对于举办此次“萌宠世界杯”，梁婷直言，除了想要让狗狗及主人们动起来，感受有别于城市钢筋水泥的生活，更想让大家看到狗狗们除了忠诚、萌这些特质外，它们身上的聪颖以及爱拼、不服输的精神，“就像在我们的影片中，那些参演的狗狗不仅各个颜值爆表智商都高到令人折服，他们不但会翻滚、顶花、猜拳，还会按铃，和它们相处下来你会看到很多我们传统思维定式以外的东西，这也是这次活动我们想要传递的精神。”





电影《营救汪星人》将于2018年暑期档上映。

编辑：羊羊