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“狗狗世界杯”开赛！巴西大败阿根廷

《营救汪星人》邀请“汪星人”走上足球场

2018-06-13 22:41:50 来源：Mtime时光网

最终，身着巴西球队队服的狗狗们战胜了身着阿根廷队队服的狗狗，不知在俄罗斯世界杯的比赛中，阿根廷与巴西队的战绩是否会与汪星人们的战果一致。
      时光网讯 2018年世界杯将于6月14日在俄罗斯开幕，比赛前日，在6000公里外的北京，即将于暑期档上映的萌宠动作电影《营救汪星人》率先开赛。

      在这场别开生面的“狗狗世界杯”中， 12只汪星人化身“实力球星”，角逐萌宠届的大力神杯，过百只狗狗观战。现场，除影片导演梁婷，主演蓝博、赵宇彤外，体操世界冠军毕文静也惊喜现身，为汪星人加油助威。

      最终，身着巴西球队队服的狗狗们战胜了身着阿根廷队队服的狗狗，不知在俄罗斯世界杯的比赛中，阿根廷与巴西队的战绩是否会与汪星人们的战果一致。

《营救汪星人》预告片

      《营救汪星人》导演、编剧梁婷介绍，《营救汪星人》是自己特别为狗年打造的一部合家欢电影，影片中集合了动作、飞车、公路、喜剧等元素，同时影片汇集了30多个狗狗品种，包括拉布拉多、大头法斗、秋田、马犬、柯基、边牧、恶霸犬等，总计超200只汪星人将集体出镜。

      对于举办此次“萌宠世界杯”，梁婷直言，除了想要让狗狗及主人们动起来，感受有别于城市钢筋水泥的生活，更想让大家看到狗狗们除了忠诚、萌这些特质外，它们身上的聪颖以及爱拼、不服输的精神，“就像在我们的影片中，那些参演的狗狗不仅各个颜值爆表智商都高到令人折服，他们不但会翻滚、顶花、猜拳，还会按铃，和它们相处下来你会看到很多我们传统思维定式以外的东西，这也是这次活动我们想要传递的精神。” 

      电影《营救汪星人》将于2018年暑期档上映。

   编辑：羊羊

关键词： 营救汪星人 世界杯
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相关电影/影人

营救汪星人

营救汪星人 (2018)

-1.0

导演：梁婷

主演：成毅 阿拉蕾

梁婷

梁婷

Ting Liang

职业：制作人 | 导演 | 编剧

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