杰昆·菲尼克斯主演的小丑电影预计今秋开机，预算只有5500万美元，届时会推出全新的概念系列，而埃兹拉·米勒主演的《闪电侠》将于2019年初开始制作。













华纳在今年1月份任命了沃尔特.滨田为新任DC娱乐主席，而此前长期担任DC娱乐的首席创意官戈夫·约翰斯则离开了DC。就在高管变动的过程中，全新DC战略也初步显形。











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这两部小丑电影将互无关联，莱托版小丑电影将作为DC扩展宇宙的一部分，而杰昆·菲尼克斯版的小丑电影将是完全独立于DC扩展宇宙的R级片。





而包括杰昆·菲尼克斯版小丑电影在内的一部分低预算的R级超级英雄独立电影，可能会被冠以DC Dark或者DC Black的全新概念名称。这一新的概念系列将专注于成人向的DC漫画改编。







《闪电侠》将是一部带有《回到未来》风格的影片





















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