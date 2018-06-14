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两部小丑电影和《闪电侠》提上日程

将推R级独立电影系列 华纳高层变动改变DC战略

2018-06-14 09:10:46 来源：Mtime时光网

杰昆·菲尼克斯主演的小丑电影预计今秋开机，预算只有5500万美元，届时会推出全新的概念系列，而埃兹拉·米勒主演的《闪电侠》将于2019年初开始制作。


      时光网讯 华纳在经历了一系列人事大变动之后，对未来的DC战略也做出了重新部署。两部小丑电影和一部《回到未来》风格的《闪电侠》被率先提上了日程。

      华纳在今年1月份任命了沃尔特.滨田为新任DC娱乐主席，而此前长期担任DC娱乐的首席创意官戈夫·约翰斯则离开了DC。就在高管变动的过程中，全新DC战略也初步显形。

      有业内知情人事透露，滨田花了数月时间开发项目，也剔除了某些项目，在紧盯知名超级英雄的的同时也锁定了一些不那么有名的角色。从今年的时间表来看，只有《海王》将于12月21日上映。


《神奇女侠2》首曝剧照

      而明年已经确定的项目有两个，分别是《沙赞》《神奇女侠2》，后者已于昨天（13日）正式开机。此外还有两部潜在的“小丑”独立电影，一部是杰瑞德·莱托出演的小丑电影，另一部则由杰昆·菲尼克斯主演，托德·菲利普斯执导，故事背景设定在80年代，该片预计今秋开机，预算只有5500万美元。

      这两部小丑电影将互无关联，莱托版小丑电影将作为DC扩展宇宙的一部分，而杰昆·菲尼克斯版的小丑电影将是完全独立于DC扩展宇宙的R级片。

      而包括杰昆·菲尼克斯版小丑电影在内的一部分低预算的R级超级英雄独立电影，可能会被冠以DC Dark或者DC Black的全新概念名称。这一新的概念系列将专注于成人向的DC漫画改编。


《闪电侠》将是一部带有《回到未来》风格的影片

      另外，埃兹拉·米勒主演的《闪电侠》将于2019年初开始制作，《游戏之夜》导演约翰·弗朗西斯·达利和乔纳森·M·戈德斯特因加盟，这将是一部色调更加明快的《回到未来》风格的电影，不再是最初计划的黑暗主题。



      而由玛格特·罗比饰演的小丑女哈莉·奎茵领先的《猛禽小队》也在计划中，该片将由圣丹斯电影人阎羽茜掌舵。此外，在今年2月乔斯·韦登退出后，《蝙蝠女》目前找来了《大黄蜂》编剧克里斯蒂娜·霍森撰写剧本。


新蝙蝠侠将很年轻

      至于马特·里夫斯执导的《蝙蝠侠》据说已经在将是阵亡纪念日提交了新剧本的第一幕，故事将聚焦年轻版的《黑暗骑士》，所以本·阿弗莱克很可能不会出现，虽然华纳目前还没有给出明确的说法。

   编辑：ruo

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关键词： 闪电侠 华纳 小丑 DC
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