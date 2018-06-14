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多126亿！康卡斯特宣布全力竞购福斯

受AT&T并购案影响 继续加价高于迪士尼19%

2018-06-14 09:49:23 来源：Mtime时光网

康卡斯特宣布加价至650亿美元与迪士尼竞购福斯，AT&T成功收购华纳一案大大增强了康卡斯特的底气。
　　
　　时光网讯 北京时间6月14日一早，美国有线电视和电信运营商巨头康卡斯特（Comcast）宣布将以650亿美元的价格竞价收购福斯，报价35美元每股，比迪士尼524亿的出价高19%，并且决定全现金收购，而迪士尼的此前出价方式是股票。

      康卡斯特竞购的目标资产包括福斯旗下电影和电视工作室、FX电视网以及Star India、Sky Plc。这一宣布直接导致迪士尼收购福斯进程受阻，目前迪士尼与康卡斯特双方正在进行收购谈判。

　　据知情人透露，康卡斯特早前一直在寻求利用收购来壮大发展自己的娱乐业务。去年12月福斯曾同意华特迪士尼公司以价值524亿美元的股票收购其部分资产，并承担福斯公司约137亿美元的净债务；同时以反垄断监管为由拒绝了康卡斯特600亿美元出头的股票收购报价。

　　但康卡斯特一直没有放弃，为准备投标资金和提交关键监管文件付出大量努力，试图替代迪士尼收购福斯。当时他们已经决定放弃股票形式，提出以约600亿美元全现金形式进行收购。

米老鼠究竟还吃不吃得下狐狸？

　　而也正因为本周二美国联邦地区法院法官批准AT&T收购时代华纳，AT&T赢得反垄断诉讼显然大大增强了康卡斯特的底气。

      在此前，司法部曾以反垄断为由向联邦地区法院提交诉讼，要求阻止AT&T收购时代华纳这起并购案并认为这将导致行业垄断效应，然而华盛顿的美国联邦地方法官Richard Leon认为司法部没能证明“这起巨大量级的合并会导致付费电视价格上涨”。

　　这件诉讼案的成功直接导致康卡斯特作出这一竞价决定。未来还可能推进美国媒体业的更多并购。对于康卡斯特的收购方案，福斯的老板鲁伯特·默多克之前一直没有松口，但目前康卡斯特提出的价格已经高达650亿美元，鲁伯特·默多克还要重新给出一个答复。

　　另，康卡斯特未来还可能有计划卖掉部分福斯旗下的Hulu股份。目前康卡斯特、福斯、和迪士尼各持有30%的Hulu股份，另外10%由时代华纳持有。
　　
　　福斯归属何去何从，时光网将持续关注。

   编辑：詹

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 福斯 迪士尼 康卡斯特
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