俞飞鸿携手大泽隆夫新片《在乎你》预告海报双发，片名源自邓丽君八十年代的经典名曲 《我只在乎你》，讲述了一个女人在面临不同选择中的不断成长和自我救赎的故事。





随着婉转低沉的钢琴声，俞飞鸿将心路历程娓娓道来：“那时的我，仿佛被困在半空中。无法自由地飞翔，也没办法降落。”似乎表明在遥远的过去，她也曾遭遇过人生困境，进退两难。





而随着俞飞鸿的一句“纸总是包不住火的”和大泽隆夫的独白“越是刻意去藏，就越是难以忽视”，两人过往的甜蜜生活片段不断闪回，引人猜测究竟发生了什么事情，使得两人分隔两地、心生怅惘。同时，预告中快速闪现拖着行李箱的神秘人、优雅的日本老妇、烧毁的纸页等镜头也暗示了错综复杂的人物关系与情感纠葛，令影片悬念迭生。





与先导预告同时发布的先导海报，则透露出些许深沉。画面中，俞飞鸿双目紧闭，双手交叉于胸前若有所思，一袭深色外衣似乎与背景融为一体，在簌簌飘落的雪花中显得尤为孤寂，仿佛陷入一段深沉的回忆，又仿佛在做艰难的抉择，更令人好奇主人公究竟经历了怎样的刻骨铭心。









据悉，影片有望在2018年内与观众见面。