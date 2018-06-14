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俞飞鸿携手大泽隆夫新片预告海报双发

《在乎你》讲述异国CP 身陷复杂情感纠葛

2018-06-14 10:28:06 来源：Mtime时光网

俞飞鸿携手大泽隆夫新片《在乎你》预告海报双发，片名源自邓丽君八十年代的经典名曲 《我只在乎你》，讲述了一个女人在面临不同选择中的不断成长和自我救赎的故事。
       

《在乎你》先导海报

时光网讯 由香港导演毕国智执导，内地著名演员俞飞鸿、日本实力派男演员大泽隆夫领衔主演的电影《在乎你》近日曝光先导预告及先导海报。伴随着爵士钢琴版《我只在乎你》和北海道寂寞的浪涛声，俞飞鸿饰演的主人公袁元敞开心扉，将往事娓娓道来，海报深沉饱满的主调和预告片中穿插出现的全新人物与场景，为影片增添了几分神秘感。

       随着婉转低沉的钢琴声，俞飞鸿将心路历程娓娓道来：“那时的我，仿佛被困在半空中。无法自由地飞翔，也没办法降落。”似乎表明在遥远的过去，她也曾遭遇过人生困境，进退两难。

       而随着俞飞鸿的一句“纸总是包不住火的”和大泽隆夫的独白“越是刻意去藏，就越是难以忽视”，两人过往的甜蜜生活片段不断闪回，引人猜测究竟发生了什么事情，使得两人分隔两地、心生怅惘。同时，预告中快速闪现拖着行李箱的神秘人、优雅的日本老妇、烧毁的纸页等镜头也暗示了错综复杂的人物关系与情感纠葛，令影片悬念迭生。

       与先导预告同时发布的先导海报，则透露出些许深沉。画面中，俞飞鸿双目紧闭，双手交叉于胸前若有所思，一袭深色外衣似乎与背景融为一体，在簌簌飘落的雪花中显得尤为孤寂，仿佛陷入一段深沉的回忆，又仿佛在做艰难的抉择，更令人好奇主人公究竟经历了怎样的刻骨铭心。

       电影《在乎你》片名源自邓丽君八十年代的经典名曲 《我只在乎你》。影片聚焦都市女性，横跨北京与北海道两地，讲述了一个女人在面临不同选择中的不断成长和自我救赎的故事，展现了感人至深的亲情与爱情，同时也侧面反映出都市人群的心灵困境。

       据悉，影片有望在2018年内与观众见面。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 在乎你 俞飞鸿 大泽隆夫
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