最“邪”的是廖凡在拍摄一场拷问戏的时候，说到一半说不出词来，自己临场发挥了一下，却意外的很有喜感，惹得姜文大笑不止。





路演现场，彭于晏和廖凡透露戏里二人的关系非常复杂，彭于晏饰演的“李天然”和廖凡饰演的“朱潜龙”本是同门师兄弟，后来却刀剑相向，相爱相杀。廖凡还意外爆出彭于晏在戏里有两个身份，一个是来复仇的，另一个则身负秘密任务，至于是什么样的身份，彭于晏和廖凡都没有透露，彭于晏说大家可以在电影里看到这个新身份。

在“廖是真有料”花絮视频中，廖凡透露姜文总会有一些让人很意外的、“邪乎”的东西出现，下一刻，姜文导演就在给廖凡亲身示范“眼神戏”。这也是姜文导戏的特质，他不介意脱离剧本，经常会在拍摄现场“临时加料”，廖凡也表示在跟他（姜文）拍戏的时候不要去预设或预想，只要保持专注就好。





最“邪”的是廖凡在拍摄一场拷问戏的时候，说到一半说不出词来，自己临场发挥了一下，却意外的很有喜感，惹得姜文大笑不止。





《邪不压正》将有7月13日全国上映。

编辑：羊羊