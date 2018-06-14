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《邪不压正》曝新料：姜文私下还挺逗

彭于晏&廖凡石家庄路演 "廖是真有料"花絮曝光

2018-06-14 10:32:19 来源：Mtime时光网

最“邪”的是廖凡在拍摄一场拷问戏的时候，说到一半说不出词来，自己临场发挥了一下，却意外的很有喜感，惹得姜文大笑不止。

《邪不压正》“廖是真有料”特辑

      时光网讯 姜文电影《邪不压正》全国路演正在进行中，昨日到达第三站石家庄，“师兄弟”彭于晏廖凡的出席。8万人还在现场玩起了“人浪”，场面十分壮观。在昨日曝光的“廖是真有料”花絮视频里，廖凡说到姜文导演在拍摄现场总会有一些出其不意的想法和行为，但是很爱护演员，片场欢声笑语不断。

      路演现场，彭于晏和廖凡透露戏里二人的关系非常复杂，彭于晏饰演的“李天然”和廖凡饰演的“朱潜龙”本是同门师兄弟，后来却刀剑相向，相爱相杀。廖凡还意外爆出彭于晏在戏里有两个身份，一个是来复仇的，另一个则身负秘密任务，至于是什么样的身份，彭于晏和廖凡都没有透露，彭于晏说大家可以在电影里看到这个新身份。
      在“廖是真有料”花絮视频中，廖凡透露姜文总会有一些让人很意外的、“邪乎”的东西出现，下一刻，姜文导演就在给廖凡亲身示范“眼神戏”。这也是姜文导戏的特质，他不介意脱离剧本，经常会在拍摄现场“临时加料”，廖凡也表示在跟他（姜文）拍戏的时候不要去预设或预想，只要保持专注就好。

      最“邪”的是廖凡在拍摄一场拷问戏的时候，说到一半说不出词来，自己临场发挥了一下，却意外的很有喜感，惹得姜文大笑不止。

      《邪不压正》将有7月13日全国上映。

   编辑：羊羊

关键词： 邪不压正 姜文 彭于晏 廖凡
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邪不压正

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