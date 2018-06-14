世界杯来了!《最后一球》定档6月29日上映，电影讲述了落魄球星尤里与菜鸟球队“流星队”迎难而上、永不低头的故事。





此次定档海报首次曝光了主角尤里作为球员时的形象。画面中球迷摇旗呐喊，场上硝烟弥漫，尤里在球迷的应援下仿佛离弦的箭下一秒就要奔向球场，脸上倔强的神情和充满视觉冲击力的手部动作，将赛场紧张激烈的氛围烘托得恰到好处。









据悉，在电影选角阶段有超过3000名专业球员报名参与“流星队”队员的选拔，导演兼主演的丹尼拉在对这3000名参与者进行初步筛选后选取出了200人进入到第二阶段的选拔。在经过带球运动、射门等多项考核后仅有十余人留了下来。正是这从3000多名专业球员中脱颖而出的十余人组成了如今的“流星队”。









编辑：隐饮