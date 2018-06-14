时光网讯
由俄罗斯明星丹尼拉·科兹洛夫斯基
执导的电影《最后一球》
正式定档6月29日，并于今日曝光了定档海报。《最后一球》
聚焦足球题材，通过落魄球星尤里与菜鸟球队“流星队”迎难而上、逆风前行的故事向观众展现了倔强不屈、永不低头的足球态度和体育精神。
此次定档海报首次曝光了主角尤里作为球员时的形象。画面中球迷摇旗呐喊，场上硝烟弥漫，尤里在球迷的应援下仿佛离弦的箭下一秒就要奔向球场，脸上倔强的神情和充满视觉冲击力的手部动作，将赛场紧张激烈的氛围烘托得恰到好处。
作为此次世界杯的献礼影片，《最后一球》
聚焦足球题材，将视线集中于尤里这位落魄球星和“流星队”这样一支无名的菜鸟球队身上，通过环环相扣的剧情以及激烈的矛盾冲突来体现主角个人和团队的成长。除了对足球赛事、个人成长、团队磨合的细致刻画外，电影更是对片中多维度的情感和精神进行了深层次的挖掘和剖析。
据悉，在电影选角阶段有超过3000名专业球员报名参与“流星队”队员的选拔，导演兼主演的丹尼拉在对这3000名参与者进行初步筛选后选取出了200人进入到第二阶段的选拔。在经过带球运动、射门等多项考核后仅有十余人留了下来。正是这从3000多名专业球员中脱颖而出的十余人组成了如今的“流星队”。
此后，“流星队”开始了长达两个月的“斯巴达式训练”。《最后一球》
拍摄于2017年夏天，正是俄罗斯一年中最热的几个月，这样的天气中，被选中的球员们每天要进行长达7个小时的专业训练。如此严谨的态度成就了影片真实赛场级别的画面，也促使电影在俄罗斯上映后便获得了口碑与票房的双赢。
编辑：隐饮