时光网讯
可能每人都会在社交媒体遇到“杠精”和“喷子”的骚扰，拥有广泛知名度的电影明星尤甚，最近《怪奇物语》
女星米莉·博比·布朗
（小11）和《星球大战8》
亚裔女星凯莉·玛丽·陈
因此注销了自己的社交账户。前者因为自己的头像被制作成"恐同表情包"，后者则是受不了种族歧视和性别歧视者的疯狂攻击。
米莉·博比·布朗在美剧《怪奇物语》
中扮演的"小11"由于一开始是平头造型，很像是俏皮的男生，偏中性的模样受到很多人的喜爱。前不久，很多推特用户在小11的图片上加上恐惧同性恋的词句，做成表情包广泛传播。
"小11"本人是同性恋支持者，即使有用户解释表情包可能是同性恋做着玩的，小11方面显然不接受这样的说辞，她很快删掉了她的twitter账户。
而在上个星期，曾在《星球大战：最后的绝地武士》
中扮演萝丝的凯莉·玛丽·陈
，也因为受不了海量的种族歧视者、性别歧视者的攻击，删光了自己在Instagram账户上的图片。陈在《星战8》中的角色以及他和芬恩的感情线，受到无数星战死忠粉的攻击。
对于凯莉·玛丽·陈的遭遇，扮演卢克天行者的马克·哈米尔
率先站出来支持，他发布与陈的合影说“这妹子谁不爱？”，并告诫喷子“干点正事吧，死宅们！”
在《星战8》中和陈演对手戏的约翰·波耶加
也连发多条推特声援，他写道："如果你不喜欢星战或里面的角色,你得明白这是电影制作者决定的，骚扰演员不会有什么用。如果你的行为太粗鲁，别想得到礼貌的对待，即使你买了电影票。”
“大部分的星战粉都是好样的，谢谢你们的支持并设身处地为我们着想，你们的举动让我们感激不尽。" 波耶加如此说道。
不只是"小11"和陈，2016年《星球大战7》
扮演蕾伊的黛茜·雷德利
因为发布了一张支持控枪的图，被海量反对控枪的网友攻击，她也为此退出了社交媒体。去年12月她受访时说：“我发一张图悼念下佛罗里达枪击案中遇难的人们，表达对枪支管理的看法.既然得不到友好的对待，那我退出好了，我注册这玩意儿不是为了被这些人羞辱的。”