人在江湖飘，哪个不挨刀，最近多位好莱坞女星受不了网络喷子，怒退社交媒体。

凯莉·玛丽·陈和米莉·博比·布朗













“小11”怒了





"小11"本人是同性恋支持者，即使有用户解释表情包可能是同性恋做着玩的，小11方面显然不接受这样的说辞，她很快删掉了她的twitter账户。





















约翰·波耶加和凯莉·玛丽·陈在《星战8》中





“大部分的星战粉都是好样的，谢谢你们的支持并设身处地为我们着想，你们的举动让我们感激不尽。" 波耶加如此说道。



