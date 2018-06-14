时光网洛杉矶讯
美国当地时间6月12日，环球影业与安培林娱乐共同打造的新片《侏罗纪世界2》
在洛杉矶举办了首映仪式， “帕帕”克里斯·帕拉特
、布莱丝·达拉斯·霍华德
、杰夫·高布伦
、黄荣亮
、托比·琼斯
、贾斯提斯·史密斯
、丹妮艾拉·皮内达
等一众主演走上红毯。
《侏罗纪世界2》
自上周五在韩国、德国、法国等地上映后，全球票房超过1.5亿。明日登录中国内地院线之后，还会带来更棒的票房成绩。
摸着你的胸说 60多岁的高天尊是不是比男女主角都瘦多了……
帕帕：今年夏天（可能）最赚钱的两部电影都是我演的，我也很无奈呀
女主角布莱丝：爸爸的《游侠索罗》扑了，我的《侏罗纪世界2》肯定能大卖
制片人斯皮尔伯格与男女主演
凯瑟琳·肯尼迪（中）与老公弗兰克·马歇尔和斯皮尔伯格一起创立了安培林娱乐
（大佬的腿都这么细的么……）
给黄荣亮拍照的摄影师可能有1米95，想嫁
片中一对儿亮眼的小搭档，贾斯提斯·史密斯与丹妮艾拉·皮内达（妹子戴眼镜也很美）
导演胡安·安东尼奥·巴亚纳与金牌配乐师迈克·吉亚奇诺
全家福
托比·琼斯（右）：谁还没同时演过《侏罗纪》和漫威漫画改编的电影了？
小汽车
大头骨
这位粉丝挺拼的