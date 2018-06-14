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"侏罗纪世界2"洛杉矶首映斯皮尔伯格现身!

凯瑟琳肯尼迪来捧场 高天尊身材碾压男女主

2018-06-14 14:35:18 来源：Mtime时光网

《侏罗纪世界2》的洛杉矶首映礼上，制片人斯皮尔伯格带着一众主创们亮相红毯，卢卡斯影业的主席凯瑟琳·肯尼迪也前来捧场。
　　时光网洛杉矶讯　美国当地时间6月12日，环球影业与安培林娱乐共同打造的新片《侏罗纪世界2》在洛杉矶举办了首映仪式， “帕帕”克里斯·帕拉特布莱丝·达拉斯·霍华德杰夫·高布伦黄荣亮托比·琼斯贾斯提斯·史密斯丹妮艾拉·皮内达等一众主演走上红毯。

　　《侏罗纪公园》系列的创始者、本片的制片人史蒂文·斯皮尔伯格，也与导演胡安·安东尼奥·巴亚纳一起，在诸多妙趣横生的“恐龙”面前合影留念。凯瑟琳·肯尼迪作为安培林娱乐（Amblin Entertainment）的创始人之一，与原版《侏罗纪公园》的制片人，也来到首映现场捧场，她的丈夫弗兰克·马歇尔也是《侏罗纪世界2》的制片人。

　　《侏罗纪世界2》自上周五在韩国、德国、法国等地上映后，全球票房超过1.5亿。明日登录中国内地院线之后，还会带来更棒的票房成绩。

摸着你的胸说 60多岁的高天尊是不是比男女主角都瘦多了……

帕帕：今年夏天（可能）最赚钱的两部电影都是我演的，我也很无奈呀

女主角布莱丝：爸爸的《游侠索罗》扑了，我的《侏罗纪世界2》肯定能大卖

制片人斯皮尔伯格与男女主演

凯瑟琳·肯尼迪（中）与老公弗兰克·马歇尔和斯皮尔伯格一起创立了安培林娱乐
（大佬的腿都这么细的么……）

给黄荣亮拍照的摄影师可能有1米95，想嫁

片中一对儿亮眼的小搭档，贾斯提斯·史密斯与丹妮艾拉·皮内达（妹子戴眼镜也很美）

导演胡安·安东尼奥·巴亚纳与金牌配乐师迈克·吉亚奇诺

全家福

托比·琼斯（右）：谁还没同时演过《侏罗纪》和漫威漫画改编的电影了？

小汽车

大头骨


这位粉丝挺拼的

   编辑：甄甏甏

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关键词： 侏罗纪世界2 首映 帕帕 斯皮尔伯格
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