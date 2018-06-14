摸着你的胸说 60多岁的高天尊是不是比男女主角都瘦多了……





帕帕：今年夏天（可能）最赚钱的两部电影都是我演的，我也很无奈呀





女主角布莱丝：爸爸的《游侠索罗》扑了，我的《侏罗纪世界2》肯定 能大卖





制片人斯皮尔伯格与男女主演





（大佬的腿都这么细的么……）





给黄荣亮拍照的摄影师可能有1米95，想嫁





片中一对儿亮眼的小搭档，贾斯提斯·史密斯与丹妮艾拉·皮内达（妹子戴眼镜也很美）





导演胡安·安东尼奥·巴亚纳与金牌配乐师迈克·吉亚奇诺





全家福





托比·琼斯（右）：谁还没同时演过《侏罗纪》和漫威漫画改编的电影了？





小汽车





大头骨