日前，第21届上海国际电影节日本电影周曝光影片片单，讲述超时空奇幻恋情的《今夜在浪漫剧场》（暂译）赫然在列





《今夜在浪漫剧场》（暂译）讲述了梦想成为导演的牧野健司（坂口健太郎 饰）在常去的浪漫剧场影院与穿越自黑白电影的美雪公主（绫濑遥饰）奇幻相遇，并演绎了一段跨越时空的浪漫恋情。影片中上演了不少对经典电影致敬的镜头，相信这些对电影迷来说一定不陌生。





就电影角色从银幕中穿越而出的奇幻设定来说，无疑是参考了伍迪·艾伦的《开罗紫玫瑰》，而沉迷于电影艺术的青年和电影院老板的日常互动与意大利名片《天堂电影院》十分相似，高贵公主与平民青年陷入身份落差极大的恋情，以及绫濑遥的绝美公主造型令人极易联想起奥黛丽·赫本主演的《罗马假日》。

日前，第21届上海国际电影节日本电影周曝光影片片单，讲述超时空奇幻恋情的《今夜在浪漫剧场》（暂译）赫然在列，这也是继北京国际电影节日本电影周之后的二度亮相。本片在此前的北影节首秀获得不俗战绩，不少观众在看完后纷纷为影片打CALL，“电影最令人动容的地方莫过于对老电影和老剧院的追忆和迷恋”、“绫濑遥复古造型真是美爆了”，这些足以证明国内影迷对《今夜在浪漫剧场》（暂译）的喜爱和支持。

编辑：汀