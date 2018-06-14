时光网讯
由绫濑遥
、坂口健太郎
主演的奇幻爱情电影《今夜在浪漫剧场》
（暂译）今天发布最新剧照，故事以由黑白银幕中穿越而出的美雪公主跨时空与纯真青年牧野健司发生的浪漫爱情为主轴，同时也表现了不少向过往经典电影的致敬桥段。此外，该影片即将在第21届上海国际电影节精彩亮相，届时观众可以在影展期间欣赏到两位高颜值影星携手演绎的奇幻爱情佳作。
《今夜在浪漫剧场》（暂译）讲述了梦想成为导演的牧野健司（坂口健太郎 饰）在常去的浪漫剧场影院与穿越自黑白电影的美雪公主（绫濑遥饰）奇幻相遇，并演绎了一段跨越时空的浪漫恋情。影片中上演了不少对经典电影致敬的镜头，相信这些对电影迷来说一定不陌生。
就电影角色从银幕中穿越而出的奇幻设定来说，无疑是参考了伍迪·艾伦的《开罗紫玫瑰》，而沉迷于电影艺术的青年和电影院老板的日常互动与意大利名片《天堂电影院》十分相似，高贵公主与平民青年陷入身份落差极大的恋情，以及绫濑遥的绝美公主造型令人极易联想起奥黛丽·赫本主演的《罗马假日》。
日前，第21届上海国际电影节日本电影周曝光影片片单，讲述超时空奇幻恋情的《今夜在浪漫剧场》（暂译）赫然在列，这也是继北京国际电影节日本电影周之后的二度亮相。本片在此前的北影节首秀获得不俗战绩，不少观众在看完后纷纷为影片打CALL，“电影最令人动容的地方莫过于对老电影和老剧院的追忆和迷恋”、“绫濑遥复古造型真是美爆了”，这些足以证明国内影迷对《今夜在浪漫剧场》（暂译）的喜爱和支持。
编辑：汀