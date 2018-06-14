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"漫威之父"斯坦李控告代理人虐待老人

老爷子到底怎么了？私生活频频上新闻

2018-06-14 14:43:06 来源：Mtime时光网

斯坦李的私生活再次成为新闻，他将自己的代理律师告上法庭，称其虐待老人。而此前外媒报道这位代理律师，与斯坦李的女儿一起联手欺诈李的钱财。李对他的态度捉摸不定。


　　时光网讯 漫威风光无限的同时，“漫威之父”斯坦·李一团糟的私人生活却频频上新闻。

老爷子和Morgan

　　据外媒报道，斯坦·李将自己的代理人Keya Morgan告上法庭，指控其虐待老人。

　　4月份，多家外媒发文揭示斯坦·李的独生女J.C. Lee，她与另外三人一起，从肉体和精神上对斯坦·李进行控制，试图获得斯坦·李的巨额财产。Keya Morgan就是这三人之一。（详情

　　而后斯坦·李对女儿和这三人的态度捉摸不定。此前斯坦·李和Keya Morgan共同出席《复仇者联盟3：无限战争》的发布会。6月10日，斯坦·李发推特发视频并表示和Keya Morgan保持着良好的关系，推文中提到Keya Morgan是他唯一的商业合作伙伴，“如果你找不到我，就找Keya Morgan吧，我们两将并肩作战征服全世界。”

　　目前斯坦·李方面表示此前的视频是被胁迫拍摄的。

　　近来老爷子命途多舛。本月初斯坦·李在家遭歹徒持枪威胁。洛杉矶警方称两名嫌疑枪手在斯坦·李位于加州好莱坞的家附近被捕，其中一名男子曾与斯坦·李对峙，并声称斯坦·李欠他钱一直索要钱财。在一名持有武器的人员威胁斯坦·李后，他们在斯坦·李家门口拘捕了这两个人。（详情

　　上个月， 斯坦·李对自己联合创办的媒体娱乐公司Pow! Entertainment提出10亿美元的诉讼，称一些员工合谋窃取了他的身份，不择手段的商业伙伴利用他的弱视力来诈骗他。（详情

   编辑：飒飒

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关键词： 斯坦李 漫威
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斯坦·李

斯坦·李

Stan Lee

职业：制作人 | 编剧

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