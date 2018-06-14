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华谊兄弟对造谣自媒体启动法律程序

不实信息点击达5000次或被转发500次,构成诽谤罪

2018-06-14 15:11:25 来源：Mtime时光网

华谊称，6月6日起，部分自媒体发布“华谊兄弟忽然质押几乎全部股权，好戏还在后头！”“突发！华谊兄弟忽然质押几乎全部股权，疯狂套现！”等不实报道，华谊已于今日正式启动法律程序。

　　时光网讯   针对近期网络上部分自媒体捏造散布“华谊兄弟偷税漏税”、“税务部门进驻华谊兄弟进行税务稽查”、“华谊兄弟忽然质押全部股权疯狂套现”等谣言，华谊兄弟已于今日正式启动法律程序，依法追究造谣传谣者的法律责任，维护上市股东合法权益。这是华谊继12日公开发布律师声明后，依法维权的进一步行动。

　　据悉，华谊兄弟将依法起诉的造谣传谣自媒体包括“新鲜热度”、“中国债券”、“直面传媒”、“金融八卦女频道”、“真叫卢俊”等微信公众号，及“金融八卦女”、“互联网的那点事”、“漢青閣”、“George-瓜瓜”、“刘耘博士”、“圈内大神”等微博帐号。对以上恶意造谣传谣的自媒体，华谊兄弟将于相关调查取证工作完成后，正式向法院提起诉讼。

　　华谊方面称，6月6日起，网络上部分自媒体发布“华谊兄弟忽然质押几乎全部股权，好戏还在后头！”“突发！华谊兄弟忽然质押几乎全部股权，疯狂套现！”等一系列不实报道，对华谊兄弟及全体股东的合法权益造成严重伤害，并对市场造成误导甚至恐慌。

　　6月12日，华谊兄弟发布律师声明，要求部分蓄意捏造、散步虚假事实的自媒体立即主动删除侵权内容，停止散布、转发相关谣言。截至目前，相关造谣传谣自媒体未采取任何措施。根据最高人民法院、最高人民检察院相关司法解释，利用信息网络诽谤他人，同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到5000次以上，或者被转发次数达到500次以上的，可构成诽谤罪。

　　华谊兄弟表示，将对造谣传谣者追究法律责任，既是维护公司和全体股东的合法权益，也是希望通过依法维权警示肆意搬弄是非、误导公众认知的无良媒体，净化网络环境。

   编辑：hello王小羊

关键词： 华谊兄弟 维权
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