王家卫执导的电影《阿飞正传》将于6月25日首次在内地院线公映，并通过全国艺术电影放由映联盟专线与全国观众见面。









电影以1960年代初期的香港为背景，讲述了一位孤傲、叛逆青年的内心世界和情感纠葛，再现了香港普通青年的生活环境和社会状况。











片中张国荣饰演的旭仔因生母在长大成人过程中的缺失，他把自己比喻为无脚鸟，对生命中遇到的每一个女人都表现得放荡不羁，售票员苏丽珍（张曼玉）和舞女咪咪（刘嘉玲）先后令他感受过温暖，可是她们也只能当当小情人。为摆脱沉重和无力感，旭仔抛下一切去南洋找寻生母。





暗恋过苏丽珍且目睹过她与旭仔情感一路变化的，曾是小巡警今在跑船的超仔（刘德华）在菲律宾又遇到旭仔，是缘分也是宿命，他参与、见证了阿飞命运被改写的过程。











1991年，影片在第10届香港电影金像奖上获得了最佳影片、最佳导演等五项奖项，张国荣也凭借《阿飞正传》获得第10届香港电影金像奖最佳男主角奖。2005年，香港电影金像奖选出“100部最具代表性的中国电影”，《阿飞正传》名列第三位。





《阿飞正传》作为王家卫导演“时代三部曲”的首部，不仅是真正意义“王家卫电影”的开端，还汇集了张国荣、刘德华、张曼玉、刘嘉玲等影星，留下了他们青葱岁月的光影。