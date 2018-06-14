《阿尔忒弥斯酒店》是奥斯卡影后朱迪福斯特5年来首部电影，还集结了戴夫巴蒂斯塔、索菲亚宝特拉等一票明星。尽管它的设定很容易让人联想起其他影片，但整部片子都散发着危险与不可知的味道，











剧透提醒





朱迪福斯特饰演的护士与巴蒂斯塔饰演的助手 电影以2028年的洛杉矶为背景，当时的社会充满暴乱，动荡不安。引发这些动乱的原因主要是清洁水资源的短缺和随之上升的生活成本，社会阶层基本可分为有能力支付医疗费用的人和没有能力支付医疗费用的人。





受这一情况的影响，一个专门为黑社会成员提供医疗服务的私人医院应运而生，仅向那些缴纳过会费并且严格遵守医院规定的会员开放。

























这部电影的冲突是多种多样的（兄弟与兄弟之间，儿子与父亲之间，女人与绝望和失去之间），被精心描绘出来的，并且以有趣的方式交织在一起。













而皮尔斯的电影就像一部充满了雄性激素的老哥哥类型影片，文笔犀利有活力，时不时还有一种狡猾的幽默感会蹦出来。









不过它带来的不是艺术性的隐晦，而是固执的含糊。这也是电影中最让人沮丧的部分，角色的命运一直悬在空中。





但《阿尔忒弥斯酒店》是一部快照式的电影（整部影片都在一个晚上展开），直接让角色置身于危险之中，甚至没有将他们的未来一瞥展现出来，感觉就像是一个骗局，或者至少是一个电视风格的悬念，而不是一个恰当的电影结尾。





作为一名工匠，皮尔斯这次尽可能地表现出了自己的影响力，但无论如何，他仍然被认为是一个可以让人接受的模仿艺术家。













最后，影片中的表演也具有高度观赏性。在福斯特近五年来的这第一部电影中，她表现出了一种沉痛的悲伤——这个角色看到过很多可怕的事情，很多糟糕的事与人，但是她发现自己的人性深处依然渴望帮助别人。





奥斯卡影后朱迪福斯特五年来首部电影 随着电影的展开，某些秘密被揭露出来，福斯特逐渐演绎出琼的不安和恐慌。





巴蒂斯塔的角色平淡但有趣，布朗以一种非常集中的方式表现出强烈的感情，而宝特拉则以一种性感、充满异域风情的方式，演绎了一个雇佣杀手，她的目标是为一个匿名客户上演一场偷窥式的谋杀。





在现实生活中，阿尔忒弥斯酒店可能不是观众想要去寻找自我的那种地方，但作为一种电影逃避，它绝对是一场对话的开端，充满了发人深省的刺激。





其他媒体对《阿尔忒弥斯酒店》的评价：





“我们以前早已在电影和电子游戏中见过这种类型，但包装很精致，很难抗拒。”——Ignatiy Vishnevetsky, The A.V. Club





相当有创意的电影。这使它成为了影院中的稀有品。"—— Calvin Wilson, St. Louis Post-Dispatch 《阿尔忒弥斯酒店》 既不是续集，也不是翻拍版，而是一部。这使它成为了影院中的稀有品。"—— Calvin Wilson, St. Louis Post-Dispatch





“德鲁 Brent Simon皮尔斯有着敏锐的创意天赋，头脑中充满了想法。”——Benjamin Lee, Guardian





“电影中充满了精彩的对话、值得记住的人物角色和一个精心设计的中心点，但它并不知道怎么巧妙处理上述内容。” ——Peter Debruge, Variety



