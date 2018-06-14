青少年冒险题材影片《查理九世》正式更名为《墨多多谜境冒险》，这是《万箭穿心》导演王竞的新作，秦昊、柳岩等主演，主题曲MV曝光了不少电影剧情。

电影《墨多多谜境冒险》改编自“00后人手一本”的大热IP《查理九世》。作为国内首部青少年冒险奇幻电影，电影从筹备之初就备受全国00后书迷的关注。导演王竞透露电影正在举办全国线下见面会，每到一站，00后中小学生得知秦昊、柳岩等参演后都发出高分贝尖叫：“我就知道我们选对了。”





谈及参演这部作品的原因，柳岩笑言是在《查理九世》忠实书迷、11岁的小侄子“安利”下演这部片子的。秦昊说道，这是一部00后都看过的作品，自己也是一位00后的父亲，希望有一天女儿可以对同学说，这部电影是我爸爸演的。“这个对于我来说意义重大。”再次，《墨多多谜境冒险》作为国内首部青少年冒险电影，填补了此类电影在中国市场的空白，也是两位送给全中国青少年的一份礼物。





发布会上片方还发布了来自《偶像练习生》00后新生代人气偶像钱正昊演唱的主题曲，年仅17岁的他也成为节目中首位拥有电影主题曲的选手。发布会现场同步播放了主题曲MV，钱正昊化身长大后的主人公墨多多，回忆儿时与“傻爸爸”老墨相处的点滴，动情演绎被在场主创认可。





戏中的“墨爸”秦昊连称好听，表示听过这首歌就特别想女儿小米粒，现在最大的心愿就是赶快回家见女儿。除了展示出众的音乐才华，现场钱正昊还大秀舞技，教柳岩跳了一段《偶像练习生》中大热的舞蹈。柳岩笑言看到现在的00后都这么优秀，“竟然有一种想骗我生孩子的感觉”。













在拍摄过程中，小演员们为了呈现更好的效果，多次尝试海拔三四千米的高原戏、失重戏、潜水戏，吃足了苦头。单是潜水，便足足训练了1个月。这也体现了“墨多多的精神”——总会遇到未知的事情，总会有特别多的办法解决。据悉，电影将于将于7月13日上映。

编辑：hello王小羊