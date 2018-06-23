五月美剧生死季，除了最受关注的卷福新剧《梅尔罗斯》赢了口碑输了收视外，《太空无垠》和《路西法》被流媒体复活的大戏也十足精彩。

卷福新剧赢了口碑却输了收视 美剧正在迎来自己的魔法时刻。《太空无垠》 “死”了，又“活”了。接着《路西法》又从“地狱归来”。这真是两个最完美的好莱坞复活故事。 美剧正在迎来自己的魔法时刻。《太空无垠》 “死”了，又“活”了。接着《路西法》又从“地狱归来”。这真是两个最完美的好莱坞复活故事。





Syfy砍掉这《太空无垠》再正常不过，，这部太空硬科幻史诗剧的成本直追《权力的游戏》中间季（最近两季肯定是追不上了），本季收视却稳稳地停在0.2。但对于Amazon来说，这部本季烂番茄评分依然保持在100%的高口碑科幻神剧正好填补了求之不得的太空史诗剧的类型空缺，何况他们的老板——Amazon首席执行官杰夫·贝索斯本身就是原著的书迷，而乔治·R·R·马丁还亲自请他务必接盘这部神剧，所以就算该剧粉丝不众筹发射飞船，也毫不妨碍他在国际太空发展大会上宣布这个令全场掌声雷动的消息——猜猜在场的科幻死忠有多少会不是《太空无垠》的铁杆粉丝？





《路西法》的复活之路相对曲折些，Fox的这部高口碑剧一度被CW明确拒绝，以至于剧迷已经纷纷陷入绝望，但它最终在制作人口中的“最后时刻”被Netflix正式续订，而就算Netflix不出手，没准儿剧集照样有救，因为Amazon也对这部剧有意思。





美剧最不缺的就是这种出人意料的反转与告别，但相对科幻剧的干脆，喜剧的告别方式则充满了黑色幽默，比如顶着公共网剧集收视率亚军头衔、ABC新的台柱剧《罗斯安家庭生活》就因为演员罗姗娜-巴尔的一番种族歧视言论被火速取消了。





还有些新剧也早早感受到了刻骨的寒意，例如卷福被寄予厚望的新剧《梅尔罗斯》，虽然拿到了烂番茄89%、imdb8.4分的不俗口碑，可是收视却只有0.03，让人怀疑是不是数错了小数点，可事实就是这部高逼格的有限剧收视连同台《亿万》的十分之一都不到。同样收视运不佳的还有大锤的新剧《虚拟幻梦》，不仅只拿到了0.8的首播收视，还被评论家吐槽“让NBC丢到夏季档一点都不冤”。



被Syfy砍掉的《太空无垠》被Amazon复活

老剧逝去，新剧开启，五月就这样在捷报、败报、取消、续订、取消又复活、续订又取消的转折与变幻中前行，有些人心碎，有些人狂喜，有些人由喜转悲，有些人大悲大喜。





而无论悲喜，都代表着一种变化。美剧在变得更好，还是更坏？或许兼而有之。





让我们进入这个美剧的五月故事。





故事总有一些输家，比如“鲍小强”《24小时》后第二部活不过第二季的《指定幸存者》，正在体会李白《塞下曲》中的诗句：五月天山雪，无花只有寒。





但也总有赢家，比如《太空无垠》，正书写出《塞下曲》的下半句：愿将腰下剑,直为斩楼兰。





美国时间5月1日—5月31日18-49年龄层观众收视率（万人/收视率）



