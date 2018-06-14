改编自中国人气漫画家幽·灵姐妹畅销动漫的同名电影《快把我哥带走》，今日首发“换哥哥”版预告片。





《快把我哥带走》围绕一对日常互怼的兄妹展开，妹妹时秒实在忍无可忍哥哥时分的捉弄，生日许愿把哥哥带走竟成真，一觉醒来哥哥变闺蜜的哥哥，欣喜之余逐渐发现哥哥不为人知的秘密……





此次公布“换哥哥”版预告，将目光锁定在了“塑料兄妹”成功换哥哥之后生活大反转的爆笑趣事。自诩完美的哥哥不仅设计高难度整蛊妹妹技巧，还大肆分享“做哥的诀窍”，引得妹妹暴怒开打，直言“时分真应该滚出哥哥圈”。





当然，这部电影除了有时分时秒这对冤家兄妹持续欢乐互怼外，时秒的好闺蜜妙妙以及哥哥的好友，开心、万岁以及弟弟万幸等也加入了这场“换哥哥”的奇幻闹剧中。由赵今麦饰演的追星少女妙妙，如愿以偿“换”了个哥哥后，遭遇了时秒悲催的被虐生活。电影将于2018年8月17日上映。

编辑：hello王小羊