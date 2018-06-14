时光网讯
由郑芬芬
执导，张子枫
（《唐人街探案》
）、彭昱畅
（《闪光少女》
）主演，改编自中国人气漫画家幽·灵姐妹畅销动漫的同名电影《快把我哥带走》
，今日首发“换哥哥”版预告片。除此之外，片方还一同公布了“不是亲哥”版海报，张子枫饰演的妹妹时秒与彭昱畅饰演的哥哥时分在楼梯上大打出手的追逐戏码，让不少观众直呼果然是“半路塑料兄妹”。
《快把我哥带走》围绕一对日常互怼的兄妹展开，妹妹时秒实在忍无可忍哥哥时分的捉弄，生日许愿把哥哥带走竟成真，一觉醒来哥哥变闺蜜的哥哥，欣喜之余逐渐发现哥哥不为人知的秘密……
此次公布“换哥哥”版预告，将目光锁定在了“塑料兄妹”成功换哥哥之后生活大反转的爆笑趣事。自诩完美的哥哥不仅设计高难度整蛊妹妹技巧，还大肆分享“做哥的诀窍”，引得妹妹暴怒开打，直言“时分真应该滚出哥哥圈”。
当然，这部电影除了有时分时秒这对冤家兄妹持续欢乐互怼外，时秒的好闺蜜妙妙以及哥哥的好友，开心、万岁以及弟弟万幸等也加入了这场“换哥哥”的奇幻闹剧中。由赵今麦饰演的追星少女妙妙，如愿以偿“换”了个哥哥后，遭遇了时秒悲催的被虐生活。电影将于2018年8月17日上映。
编辑：hello王小羊