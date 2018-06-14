"海上丝路"题材电影《十三行》宣布开机，演解礼民携影片主演蒋承洋、宋彤、郭雪梦、叶麒圣等亮相现场，这部电影在经历1990天的漫长筹备后，将正式开机拍摄。













参与编剧的历史顾问、研究十三行文化的专业学者罗三洋则表示，“鼎盛于清代康乾盛世时期的十三行，曾成就中国海上对外贸易的奇迹，数百年前，出自中国的丝绸、茶叶、瓷器等等就已经成为世界各国争相进口的奢侈品，而在广州经营进出口贸易的十三家商行则掌握了当时政府几乎全部的中外商业交易，并订立行业公约，中国人的仁义诚信、厚德良善也随着海外贸易远播世界。”





在发布会上，内地青年演员蒋承洋、中国台湾演员宋彤、剧组自主进行全国海选出的郭雪梦、以及荣获过上海白玉兰戏剧奖的内地艺人叶麒圣齐聚现场，和导演一起交流电影的幕后故事。





据解礼民导演介绍说，电影创作始于2012年11月12日，筹备过程历经近2000天，探访了海上丝绸之路多个沿线国家和城市，希望各国电影人通力合作，让十三行历史文化这艘大船，承载着海上丝路文化和中国的历史传承，驶向多元、跨界合作的国际文化舞台。





编辑：隐饮