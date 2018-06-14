时光网讯
6月14日，电影《十三行》
在北京举办开机发布会，导演解礼民携影片主演蒋承洋
、宋彤、郭雪梦、叶麒圣等亮相现场，宣布这部讲述海上丝绸之路文化题材的电影，在经历1990天的漫长筹备后，将正式开机拍摄。
在当天的开机仪式上，《十三行》
剧组特意在开机现场邀请到广绣传人，联合国教科文组织“世界民俗文化奖”得主屈汀南，带着他的十三行服饰收藏和设计作品现身开机仪式，并在现场演示广绣技艺。众位模特在现场身穿精美的服饰走秀，十分抢镜。
据导演解礼民介绍，电影《十三行》
众位主演的服装服饰，均由屈汀南先生亲手为各位演员量身缝制，力求真实而精美。导演直言“这部电影筹备了足有五六年的时间，就是想拍一部能打动观众的、品质优良的作品。我们讲述的‘十三行’的故事，就相当于当今世界五百强最前面的十三个公司，在贸易史上地位非常重要。”
参与编剧的历史顾问、研究十三行文化的专业学者罗三洋则表示，“鼎盛于清代康乾盛世时期的十三行，曾成就中国海上对外贸易的奇迹，数百年前，出自中国的丝绸、茶叶、瓷器等等就已经成为世界各国争相进口的奢侈品，而在广州经营进出口贸易的十三家商行则掌握了当时政府几乎全部的中外商业交易，并订立行业公约，中国人的仁义诚信、厚德良善也随着海外贸易远播世界。”
在发布会上，内地青年演员蒋承洋、中国台湾演员宋彤、剧组自主进行全国海选出的郭雪梦、以及荣获过上海白玉兰戏剧奖的内地艺人叶麒圣齐聚现场，和导演一起交流电影的幕后故事。
据解礼民导演介绍说，电影创作始于2012年11月12日，筹备过程历经近2000天，探访了海上丝绸之路多个沿线国家和城市，希望各国电影人通力合作，让十三行历史文化这艘大船，承载着海上丝路文化和中国的历史传承，驶向多元、跨界合作的国际文化舞台。
据了解，《十三行》
将在甘肃华池县开机拍摄，并主要在华池和广州两地取景拍摄。导演解礼民表示，之所以选在甘肃华池这个陕甘宁革命老区和国家贫困县开机拍摄，缘起于电影主人公之一的西北绣女与广绣传人精诚合作的故事情节：“我们国家的电影人，特别是两岸青年演员们不忘初心，牢记使命，我在此积极呼吁同行们用文化扶贫、用电影的拍摄来带动当地脱贫。”
编辑：隐饮