导演尹大为携《青春不留白》主创齐亮相，与第一批观众交流观影感受，并现场爆料不少影片幕后拍摄花絮故事。









据尹大为导演透露，“拍摄电影最难忘是在剧组在烟台拍摄的时候，刚刚拍了两天，因为条件比较艰苦，主演都纷纷病倒了。不少人从医务室，直接跑到了拍摄现场，主演嘉男海林为了不耽误拍摄进度，还拔掉了自己打吊瓶的针头，这种敬业精神让我非常感动。”





主演嘉男海林谈到自己的角色，也有不少感悟：“我在片中演了一位‘猫系男生’，通俗地说就是有点娘炮。这是我第一次演这种类型的角色，之前看了不少前辈的作品，努力摸索这种感觉。我对于表演这个行业很执着，希望能贡献自己的力量，让观众满意。”









编辑：隐饮