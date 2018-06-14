时光网讯
励志喜剧片《青春不留白》
将于6月29日上映。6月14日，该片在北京举办了全国首批影院路演活动。当天，导演尹大为
携主演嘉男海林
、刘雪婷
、原创音乐人万建国及特邀嘉宾曹苏苏亮相，与第一批观众交流观影感受，并现场爆料不少影片幕后拍摄花絮故事。
在发布会上，《青春不留白》
先导预告片首次曝光，短短30秒预告揭秘了“青春合伙人”、“创业情侣”以及“商战对手”等复杂的人物关系。尹大为导演谈到创作初衷时表示：“每代人的青春都是一样的，都有勇敢、有不羁、有抗争。不管是90后也好，00后也好，属于青春的故事不止有爱情，更有梦想——这也是《青春不留白》
想表达的意义所在。”
据尹大为导演透露，“拍摄电影最难忘是在剧组在烟台拍摄的时候，刚刚拍了两天，因为条件比较艰苦，主演都纷纷病倒了。不少人从医务室，直接跑到了拍摄现场，主演嘉男海林为了不耽误拍摄进度，还拔掉了自己打吊瓶的针头，这种敬业精神让我非常感动。”
主演嘉男海林谈到自己的角色，也有不少感悟：“我在片中演了一位‘猫系男生’，通俗地说就是有点娘炮。这是我第一次演这种类型的角色，之前看了不少前辈的作品，努力摸索这种感觉。我对于表演这个行业很执着，希望能贡献自己的力量，让观众满意。”
《青春不留白》
男一号王国栋的母亲由长影老戏骨刘雪婷扮演，她透露自己是尹大为导演的“发小”，所以义不容辞来支持。电影中有一段父母为了支持儿子创业，气到得心脏病动手术的情节，生活中也为人母的刘雪婷表示很心痛，但可以理解。她深情地嘱咐观众说：“孩子们，不管你们走多远飞多高，这世上最支持你的，永远是你的爸爸妈妈。”
导演尹大为和观众互动时，还带来了一位神秘嘉宾曹苏苏，她曾演出过热播剧《四千金》，是一位颇具潜质的“小戏精”。她透露说，这次来到《青春不留白》
路演现场，其实是被导演纳入了该片的续集主演之列。尹大为导演笑说：“能不能拍第二部续集，关键要看这一部的表现。很难说提前预测票房有多少，很希望市场能给这种正能量的励志青春片多一些空间。”
编辑：隐饮