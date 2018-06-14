时光网讯
距离上映还有不到1个月时间，姜文
新作《邪不压正》
今日发布了剧情版预告。乱世北平，各方势力相继登场，各怀心思。当国仇和家恨裹挟到一起，又将上演怎样的江湖情仇？短短70多秒，熟悉的硬汉、美人仍在，但令人窒息的悬念感和密集的动作场面却是姜文作品中前所未有的。
冰封时节，多方势力集聚北平故都。心思难测，立场不明。对蓝青峰（姜文饰）和朱潜龙（廖凡
饰）而言，吃饭是幌，“看病”是真。中医看病讲究“望闻问切”，青峰诊病，重在一个“问”。这场饭桌上的文戏惜字如金，每个字却都暗藏汹涌。两人通过互相试探、心机攻防，可谓将文戏拍出了武戏的效果。寥寥几句，蓝青峰已“套”出朱潜龙病根。
从二人的交谈中，蓝青峰和朱潜龙似乎并非纯粹的同谋者。错综复杂的人物关系，使得观众和李天然（彭于晏
饰）一样，是蒙在谷中的“套中人”，要在每句台词中推测他们的真实动机。
心病还需心药治，针对朱潜龙的苦恼，蓝青峰开出的药方是“李天然”，那李天然究竟是谁？这支预告给出了答案。
他是受命回国的秘密特工，也是身背血海深仇的少年武士。他神出鬼没，无处不在，能躲子弹，会使暗器。是乱世丛林里最有耐心的狩猎者，两次距离仇人只有一步之遥，却不急于出手。一旦出手，必雷霆万钧，无论刀枪，均一招致命。
他既是武功高强的“李小龙”，也是有款有型、佳人环绕的“民国007”。西装马褂、夜行衣、白大褂，他都驾驭自如。巧红（周韵
饰）和唐凤仪（许晴
饰）均和他关系密切。
他不是一个人，台前幕后谁是他的帮手？屋顶之上他和巧红过招，拔枪相向巧红却绽出嫣然一笑，同路人？新敌人？还未可知。看似与朱潜龙同谋、言语间又充满警惕的蓝青峰是友是敌，亦难轻下定论。而风情万种的唐凤仪，同样周旋于天然、潜龙师兄弟间。为了报仇，李天然以新身份掩饰自己，孰料身边尽是难辨敌友之人，他的复仇之路注定荆棘丛生。
预告中也有很多“眼熟”的元素，比如大雪中缓缓驶来的火车。有人曾总结姜文对火车的偏爱，“火车来，故事开始；火车走，故事结束”。联想那个年代，日军南下的主要交通工具即是火车。车站一场戏仿佛一段时代恩怨的开始。而那片马小军曾走过的屋顶，此番成了李天然的“游乐场“，它似乎成了姜文想象力的化身。7月13日，等你来破局。