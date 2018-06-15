时光网讯 等了几天《海王》的预告依旧没影，先看看海王杰森·莫玛、海后艾梅柏·希尔德和海王母亲妮可·基德曼登上《娱乐周刊》封面过干瘾。前几天华纳在Cinema Europe展会上向欧洲影院人士放映了预告，据说反响非常好，但官方依旧未在网络发布。
早前报道称，妮可基德曼将扮演海王的母亲——来自海底王国亚特兰蒂斯的亚特兰娜皇后，此番首度曝光造型，白色长袍让身体曲线凹凸有致，性感程度不输海后湄拉，而且金色头饰更凸显尊贵。
此外《娱乐周刊》还发布了反派反派黑蝠鲼的首张剧照，黑蝠鲼出生美国巴尔的摩，童年时期最爱在乞沙比克湾游玩。青少年时期却遭到绑架在船上做苦工，甚至还遭到性侵犯，这使原本热爱海洋的他开始憎恨起大海。
他曾在海上遇见了海王与他的海豚伙伴，虽然他试图求救，但海王却未发现而离开，于是他心中种下了对海王的恨意。之后他杀死其他船员成功逃走，但是对海王与海洋的憎恨却未因此消失，于是他决定学习一切可能用上的东西，然后用来向海洋与海王复仇。
接受《娱乐周刊》采访时，导演温子仁称他终于拍了属于自己的科幻电影，而且将给予观众前所未有的海底画面。制片人彼特·萨法兰夸赞杰森莫玛是影片最大亮点，“他肌肉发达大家都知道，但幽默感十足却很少在大银幕表现，这一次他的这个隐藏技能才彻底展现。”
《海王》将于今年12月21日北美上映，在《蝙蝠侠大战超人》《正义联盟》连续口碑不如意后，DC的solo电影倒是个个有特点，《神奇女侠》让盖尔·加朵火遍全球，不知《海王》上映后能否协助DC更上一层楼。
作者：aerosmith520 编辑：aerosmith