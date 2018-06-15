《海王》预告还是没有，先看看妮可基德曼、杰森·莫玛和艾梅柏·希尔德登《娱乐周刊》封面。





早前报道称，妮可基德曼将扮演海王的母亲——来自海底王国亚特兰蒂斯的亚特兰娜皇后，此番首度曝光造型，白色长袍让身体曲线凹凸有致，性感程度不输海后湄拉，而且金色头饰更凸显尊贵。





此外《娱乐周刊》还发布了反派 反派黑蝠鲼的首张剧照，黑蝠鲼出生美国巴尔的摩，童年时期最爱在乞沙比克湾游玩。青少年时期却遭到绑架在船上做苦工，甚至还遭到性侵犯，这使原本热爱海洋的他开始憎恨起大海。





他曾在海上遇见了海王与他的海豚伙伴，虽然他试图求救，但海王却未发现而离开，于是他心中种下了对海王的恨意。 之后他杀死其他船员成功逃走，但是对海王与海洋的憎恨却未因此消失，于是他决定学习一切可能用上的东西，然后用来向海洋与海王复仇。





《海王》将于今年12月21日北美上映，在《蝙蝠侠大战超人》《正义联盟》连续口碑不如意后，DC的solo电影倒是个个有特点，《神奇女侠》让盖尔·加朵火遍全球，不知《海王》上映后能否协助DC更上一层楼。

作者：aerosmith520 编辑：aerosmith