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吴镇宇：先看《泄密者》，才看世界杯

港式犯罪动作电影《泄密者》北京首映

2018-06-15 08:19:29 来源：Mtime时光网

昨日正值俄罗斯世界杯揭幕战，《泄密者》的主创们自信十足，不惧世界杯抢人气，吴镇宇更是放出豪言：要先看《泄密者》，才看世界杯。
      时光网讯 由邱礼涛执导，吴镇宇、张智霖、佘诗曼、周秀娜、郑则士、刘浩龙领衔主演，张继聪、李璨琛主演的犯罪动作悬疑电影《泄密者》将于6月15日正式上映。6月14日，电影在北京举行首映发布会，监制唐文康，主演吴镇宇张智霖周秀娜刘浩龙出席了活动。

      昨日正值俄罗斯世界杯揭幕战，《泄密者》的主创们自信十足，不惧世界杯抢人气，吴镇宇更是放出豪言：要先看《泄密者》，才看世界杯。
    
      电影《泄密者》讲述了突如其来的新型寨卡病毒VR23于马来西亚爆发，并以惊人速度扩散至全球各地，人心惶惶之际，一个自称“泄密者”的神秘恐怖组织现身，病毒肆虐背后的阴谋亦浮出水面……

      几位主创在电影里为着追寻阴谋背后的惊天真相奋不顾身，“真相”也是影片的重要线索。首映仪式上，片方也特地布置了“真实之口”道具。面对锥心拷问，几位主创机智作答，被问到最近是否迫切想要结婚，刘浩龙不假思索选择了没有，却被“真实之口”判断为说谎，刘浩龙控诉道具不公引发全场爆笑。而当被问到没拿到金像影后会不会感到不甘心时，周秀娜表现得十分淡然，表示“提名就很开心了，有了进步的动力”。

      首映礼上同样也安排了几位主创为彼此画像，考验他们之间的默契程度，也可以从中看到四位演员关系的真相。吴镇宇画风狂野，笔下的张智霖更是狂放不羁，令张智霖掩面哭笑不得。张智霖也选择了画吴镇宇，并表示喜欢他的制服装扮。

      首映结束环节，几位主创手举“陶渊明”式对联，为《泄密者》呐喊助威，吴镇宇更是现场表示“要先看《泄密者》，才看世界杯”。

   编辑：羊羊

关键词： 泄密者 吴镇宇 张智霖
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泄密者

泄密者 (2018)

-1.0

导演：邱礼涛

主演：吴镇宇 张智霖

吴镇宇

吴镇宇

Francis Ng

职业：演员 | 导演
张智霖

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Julian Cheung

职业：演员
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