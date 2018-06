东方梦工厂在法国安纳西国际动画节宣布,将联手周星驰开发全新动画电影项目《齐天大圣》(The Monkey King暂译),此外还公布了一些新片动向。



从左至右 Abominable (暂译:珠穆朗玛)导演吉尔·卡顿,东方梦工厂首席创意官周珮鈴,Over the Moon (暂译:奔月)导演格兰·基恩





时光网讯 法国当地时间6月14日晚,东方梦工厂在法国安纳西国际动画节上宣布:由东方梦工厂创意开发中的动画电影项目《The Monkey King》(暂译:齐天大圣)获得周星驰先生的青睐,双方决定共同合作开发此项目;除此之外,也同时发布即将于2019年在全球上映的电影《Abominable》(暂译:珠穆朗玛)英文版配音阵容。





法国当地时间6月14日晚6点整,东方梦工厂于安纳西(Annecy)的Salle Pierre Lamy剧场举行题为”The Launch of Pearl Studio, from the Himalayas to the Moon!”(东方梦工厂:从喜马拉雅到月球之巅)的演讲,该剧场共可容纳观众近300人,当晚座无虚席。这也是全新成立的东方梦工厂Pearl Studio首次亮相有“动画奥斯卡”之称的法国安纳西国际动画节。







周星驰曾经在《大话西游》中饰演齐天大圣孙悟空





活动期间,东方梦工厂首席创意官周珮铃女士非常骄傲的宣布了两则最新消息,包括:周星驰先生已确定参与东方梦工厂全新动画电影项目The Monkey King(暂译:齐天大圣)的创意开发,双方将致力于创作一部优秀动画作品,将这一中国最具代表性的经典人物形象呈现给全球观众。





除此之外,还有 2020 年通过 Netflix 与全球观众见面的 Over the Moon (暂译:奔月)以及 即将于2019年由环球影业负责海外发行的新片Abominable(暂译:珠穆朗玛)的英文版配音阵容也正式对外公开,其中包括:Chloe Bennet,Tenzing Trainor,Albert Tasi以及Tsai Chin。





两部新片的导演吉尔·卡尔顿及格兰·基恩分别分享了自己正在创作的新片Abominable及Over the Moon的故事灵感来源、人物角色设定及场景概念图等难得一见的幕后素材。现场观众更有幸先睹为快了Abominable近3分钟的片段视频,传奇动画大师Glen Keane更是加入了他今年3月亲自前往中国采风的画面。