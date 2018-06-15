网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

东方梦工厂将联手周星驰打造"齐天大圣"

在法国安纳西动画节上公布了多部新片动向

2018-06-15 08:54:51 来源：Mtime时光网

东方梦工厂在法国安纳西国际动画节宣布，将联手周星驰开发全新动画电影项目《齐天大圣》（The Monkey King暂译），此外还公布了一些新片动向。

 从左至右 Abominable （暂译：珠穆朗玛）导演吉尔·卡顿，东方梦工厂首席创意官周珮鈴，Over the Moon （暂译：奔月）导演格兰·基恩


　　时光网讯　法国当地时间6月14日晚，东方梦工厂在法国安纳西国际动画节上宣布：由东方梦工厂创意开发中的动画电影项目《The Monkey King》（暂译：齐天大圣）获得周星驰先生的青睐，双方决定共同合作开发此项目；除此之外，也同时发布即将于2019年在全球上映的电影《Abominable》（暂译：珠穆朗玛）英文版配音阵容。

　　法国当地时间6月14日晚6点整，东方梦工厂于安纳西（Annecy）的Salle Pierre Lamy剧场举行题为”The Launch of Pearl Studio, from the Himalayas to the Moon!”（东方梦工厂：从喜马拉雅到月球之巅）的演讲，该剧场共可容纳观众近300人，当晚座无虚席。这也是全新成立的东方梦工厂Pearl Studio首次亮相有“动画奥斯卡”之称的法国安纳西国际动画节。


周星驰曾经在《大话西游》中饰演齐天大圣孙悟空

　　活动期间，东方梦工厂首席创意官周珮铃女士非常骄傲的宣布了两则最新消息，包括：周星驰先生已确定参与东方梦工厂全新动画电影项目The Monkey King（暂译：齐天大圣）的创意开发，双方将致力于创作一部优秀动画作品，将这一中国最具代表性的经典人物形象呈现给全球观众。

　　除此之外，还有2020年通过Netflix与全球观众见面的Over the Moon（暂译：奔月）以及即将于2019年由环球影业负责海外发行的新片Abominable（暂译：珠穆朗玛）的英文版配音阵容也正式对外公开，其中包括：Chloe Bennet，Tenzing Trainor，Albert Tasi以及Tsai Chin。 

　　两部新片的导演吉尔·卡尔顿格兰·基恩分别分享了自己正在创作的新片Abominable及Over the Moon的故事灵感来源、人物角色设定及场景概念图等难得一见的幕后素材。现场观众更有幸先睹为快了Abominable近3分钟的片段视频，传奇动画大师Glen Keane更是加入了他今年3月亲自前往中国采风的画面。

　　法国安纳西国际动画节是目前世界上规模最大、水准最高的国际动画节，是国际动画领域的盛会，享有“动画奥斯卡”的美誉。

   编辑：詹

关注时光网微信

相关电影/影人

周星驰

周星驰

Stephen Chow

职业：导演 | 编剧
格兰·基恩

格兰·基恩

Glen Keane

职业：演员
吉尔·卡尔顿

吉尔·卡尔顿

Jill Culton

职业：导演
美猴王

美猴王 ()

-1.0
显示更多∨

相关文章

会员评论 (4)

发表

本周热读

1

漫威官方发布十周年角色全套海报

整整齐齐！ 抖森被“重现”十周年大合照

34
终于圆满！漫威官方释出十周年超级英雄全套单人角色海报..
2

如果漫威演员"变性"成女人,结果很惊人

洛基"超模脸"惊艳 美国队长变身"美国丽人"

22
如果漫威男演员们“变性”成女人是什么样？跟黑寡妇、猩..
3

科普脸！“侏罗纪世界”的恐龙都有啥？

从侏罗纪到白垩纪！

《侏罗纪》系列让我们对恐龙有了最直接的认识。
4

破20亿美元！《复联3》海量概念图发布

灭霸降临瓦坎达、纽约大战还原度惊人

23
《复联3》全球已破20亿美元，一批概念图也随之公布。
5

穿越了！不是一个年代也要谈恋爱

超时空恋情有多少爱可以重来？

通过电影，我们任性玩转时空，试图找寻想象中完美的爱情..

查看更多