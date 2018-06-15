侏罗纪经典系列缔造者史蒂文·斯皮尔伯格亲自现身，回顾恐龙带来的银幕震撼，并赞新篇有“第一部侏罗纪的影子”。

《侏罗纪世界2》的故事发生在主题公园“侏罗纪世界”被毁之后的第三年，纳布拉尔岛如今已被遗弃，只剩幸存的恐龙在丛林中求生。当岛上的休眠火山开始活动时，恐龙保护组织负责人克莱尔（布莱丝·达拉斯·霍华德 主演）为避免恐龙的二次灭绝，企图返岛营救。然而，这项救援行动需要欧文（克里斯·帕拉特 主演）的助力才能完成，因为最后一只迅猛龙”布鲁”极其聪明，只有从小伴它成长的欧文才能对其发令驯化。

在新篇导演胡安·安东尼奥·巴亚纳看来，《侏罗纪世界2》从一开始就是“与众不同的侏罗纪故事”。这不仅在于他将自己擅长的哥特风格巧妙融入了影片，并且在第一部《侏罗纪公园》中也找到灵感，利用空间从开阔到狭小的变化，将令人屏息的紧张刺激和面对凶残猛兽的惊悚感层层推进，最终把侏罗纪系列“推上了全新的高度”。

侏罗纪系列今年正逢25周年，片中的恐龙伴随着全球各地广大观众一起成长，这次电影更将剧情提拔到了一个新的高度，探讨人类与地球上各个生命的相互关系。除了精彩的视效镜头和刺激的动画场景之外，本片的恐龙能引起更多观众对它们的认识、同情和理解，特别是有着高智商的迅猛龙”布鲁”。





观众们可以在影片看到“现代世界与史前世界在6500万年后产生碰撞”，这也是斯皮尔伯格眼中侏罗纪电影的精髓所在。到了《侏罗纪世界2》，在编剧及制片人科林·特莱沃若的共同把控下，这部影片既继承了前作的精神，同时也将那些大家“熟知的元素推向了未来”，这让斯皮尔伯格也不禁感叹，新篇有自己“执导第一部侏罗纪的影子”，并把自己彻底“带回到了最初的起点。”