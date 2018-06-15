苹果正与“动画沙龙”密切接触，打算进军电影圈。而原创剧集也将于明年推出。







《海洋之歌》

目前这部电影的具体细节还尚不知晓，据报道，这部电影至少还需要一年时间才能上映，目前还未开始制作，对此，苹果方面目前暂无回应。总部位于爱尔兰基尔肯尼的卡通沙龙也没有没有立即回复彭博社记者的置评请求。





据知情人士透露，苹果公司打算在院线发行该电影，目前正在就美国和其他地区的版权问题进行谈判。而根据美国电影艺术与科学学会(Academy of Motion Picture Arts and Sciences)的规定，电影必须达到院线发行的最低门槛，才有资格角逐奥斯卡奖。





阿西莫夫和《基地》小说 早前，苹果公司就有计划进军电影领域，但还没有明确的动作。但是在从索尼挖来的两位高管——杰米·埃尔利希特(Jamie Erlicht)和扎克·范·安伯格(Zack Van Amburg)的带领下，苹果在原创视频节目方面已经做出了动向。









但到目前为止，苹果还没有透露未来将如何发布推出由Erlicht和Van Amburg统筹的这些影视项目。可能是一个独立的订阅视频计划(比如Netflix)，也可能捆绑打包出售。





而据《纽约时报》今年早些时候的报道，苹果公司最早可能将在明年推出其原创剧集，时间大概在2019年3月或者夏季。