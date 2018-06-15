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苹果公司也要进军电影领域了？

正接洽动画电影项目　原创剧集将于明年推出

2018-06-15 11:48:37 来源：Mtime时光网

苹果正与“动画沙龙”密切接触，打算进军电影圈。而原创剧集也将于明年推出。

　　
　　时光网讯　据彭博社(Bloomberg)报道，苹果公司可能即将推出首部电影：这家科技公司目前正在与动画工作室“卡通沙龙”( Cartoon Saloon)洽谈，而该动画工作室的作品包括奥斯卡提名影片《凯尔经的秘密》(The Secret of Kells)、《海洋之歌》(Song of The Sea)和《养家之人》(The Breadwinner)。

《海洋之歌》

　　目前这部电影的具体细节还尚不知晓，据报道，这部电影至少还需要一年时间才能上映，目前还未开始制作，对此，苹果方面目前暂无回应。总部位于爱尔兰基尔肯尼的卡通沙龙也没有没有立即回复彭博社记者的置评请求。

　　据知情人士透露，苹果公司打算在院线发行该电影，目前正在就美国和其他地区的版权问题进行谈判。而根据美国电影艺术与科学学会(Academy of Motion Picture Arts and Sciences)的规定，电影必须达到院线发行的最低门槛，才有资格角逐奥斯卡奖。

　

阿西莫夫和《基地》小说

　早前，苹果公司就有计划进军电影领域，但还没有明确的动作。但是在从索尼挖来的两位高管——杰米·埃尔利希特(Jamie Erlicht)和扎克·范·安伯格(Zack Van Amburg)的带领下，苹果在原创视频节目方面已经做出了动向。

　　目前，苹果公司的内容计划已初具规模，包括：奥斯卡影后瑞茜·威瑟斯彭詹妮弗·安妮斯顿合作剧集、史蒂文·斯皮尔伯格的重启版科幻剧《神奇故事》、奥斯卡最佳女配得主奥克塔维亚·斯宾瑟的惊悚片《你睡着了吗?》（Are You Sleeping，暂译）、《浴血黑帮》制作人/编剧斯蒂文·奈特的科幻剧，克里斯汀·韦格的喜剧系列，以及先前确定投资改编成美剧的科幻小说《基地》。

　　但到目前为止，苹果还没有透露未来将如何发布推出由Erlicht和Van Amburg统筹的这些影视项目。可能是一个独立的订阅视频计划(比如Netflix)，也可能捆绑打包出售。

　　而据《纽约时报》今年早些时候的报道，苹果公司最早可能将在明年推出其原创剧集，时间大概在2019年3月或者夏季。

   编辑：詹

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 苹果公司
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