据彭博社(Bloomberg)报道,苹果公司可能即将推出首部电影:这家科技公司目前正在与动画工作室“卡通沙龙”( Cartoon Saloon)洽谈,而该动画工作室的作品包括奥斯卡提名影片 《凯尔经的秘密》 (The Secret of Kells)、 《海洋之歌》 (Song of The Sea)和 《养家之人》 (The Breadwinner)。