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韩国科幻动作片"人狼"首曝先导预告

姜栋元战甲穿越火线 郑雨盛韩孝珠角色现身

2018-06-15 13:13:51 来源：Mtime时光网

《人狼》曝光首支先导预告，主要人物悉数登场，虽然是首次挑战科幻类型，但最吸引人的可能还是导演带有强烈个人风格的动作戏码。
　　时光网讯 根据押井守同名动画电影改编的韩国真人版电影《人狼》今天正式曝光一支先导预告。曾经执导《三个家伙》《蔷花，红莲》《看见恶魔》《密探》等作品的金知云导演首次挑战科幻类型，并融合了他最擅长的带有强烈个人风格的动作戏码。

　　《人狼》的背景设定为朝鲜、韩国历经五年准备即将迎来统一的2029年，一边反统一组织在全国各处制造恐怖事件，而另一边不同权力机关也展开了残酷的内斗。“人狼”部队所属的负责清剿反统一组织的警察"特工队"和情报机关"公安部”展开了激烈的对峙，也由此引发了一系列事件。

郑雨盛饰演的人狼部队训练所所长张镇泰


姜栋元饰演的人狼队员林钟景

　　在这支先导预告片中，主要人物悉数亮相。郑雨盛饰演的人狼部队训练所所长张镇泰率先登场，他以极具压迫感的声音说到：“听说过人狼吗？我们不是带着狼面具的人，而是带着人类面具的狼。”

韩孝珠饰演的死去少女的姐姐李允熙


韩艺璃饰演作为朋友接近李允熙的反统一组织成员


金武烈将饰演林钟景的同期警员和朋友，是主张解散人狼部队的反面人物

　　姜栋元饰演的人狼队员林钟景，目击了少女命丧恐怖炸弹爆炸后良心备受煎熬，这令他与死去少女的姐姐李允熙（韩孝珠 饰）相识。预告片中可以看到姜栋元先是以平民装束现身，在一句“这是我的事情，我来处理”之后，一身人狼战甲的他又在各种险境中登场。

　　《人狼》是金知云导演前作《密探》的投资方华纳全额投资的韩国电影，耗资100亿韩币（约6000万人民币）打造。影片预计将于7月末与观众见面。

   编辑：ruo

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关键词： 人狼 预告片 金知云
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