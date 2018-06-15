《人狼》曝光首支先导预告，主要人物悉数登场，虽然是首次挑战科幻类型，但最吸引人的可能还是导演带有强烈个人风格的动作戏码。





《人狼》的背景设定为朝鲜、韩国历经五年准备即将迎来统一的2029年，一边反统一组织在全国各处制造恐怖事件，而另一边不同权力机关也展开了残酷的内斗。“人狼”部队所属的负责清剿反统一组织的警察"特工队"和情报机关"公安部”展开了激烈的对峙，也由此引发了一系列事件。





郑雨盛饰演的人狼部队训练所所长张镇泰





姜栋元饰演的人狼队员林钟景 姜栋元饰演的人狼队员林钟景









韩孝珠饰演的死去少女的姐姐李允熙







韩艺璃饰演作为朋友接近李允熙的反统一组织成员

韩艺璃饰演作为朋友接近李允熙的反统一组织成员







金武烈将饰演林钟景的同期警员和朋友，是主张解散人狼部队的反面人物 金武烈将饰演林钟景的同期警员和朋友，是主张解散人狼部队的反面人物









《人狼》是金知云导演前作《密探》的投资方华纳全额投资的韩国电影，耗资100亿韩币（约6000万人民币）打造。影片预计将于7月末与观众见面。