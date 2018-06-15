《人狼》的背景设定为朝鲜、韩国历经五年准备即将迎来统一的2029年，一边反统一组织在全国各处制造恐怖事件，而另一边不同权力机关也展开了残酷的内斗。“人狼”部队所属的负责清剿反统一组织的警察"特工队"和情报机关"公安部”展开了激烈的对峙，也由此引发了一系列事件。
郑雨盛饰演的人狼部队训练所所长张镇泰
姜栋元饰演的人狼队员林钟景
在这支先导预告片中，主要人物悉数亮相。郑雨盛
饰演的人狼部队训练所所长张镇泰率先登场，他以极具压迫感的声音说到：“听说过人狼吗？我们不是带着狼面具的人，而是带着人类面具的狼。”
韩孝珠饰演的死去少女的姐姐李允熙
韩艺璃饰演作为朋友接近李允熙的反统一组织成员
金武烈将饰演林钟景的同期警员和朋友，是主张解散人狼部队的反面人物
姜栋元
饰演的人狼队员林钟景，目击了少女命丧恐怖炸弹爆炸后良心备受煎熬，这令他与死去少女的姐姐李允熙（韩孝珠
饰）相识。预告片中可以看到姜栋元先是以平民装束现身，在一句“这是我的事情，我来处理”之后，一身人狼战甲的他又在各种险境中登场。
《人狼》是金知云导演前作《密探》的投资方华纳全额投资的韩国电影，耗资100亿韩币（约6000万人民币）打造。影片预计将于7月末与观众见面。