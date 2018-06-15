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谢琳伍德蕾新作"惊涛飓浪":拍片拍到晕船

遵循原型经历 呈现出人类最原始的恐惧

2018-06-15 14:28:45 来源：Mtime时光网

时光网采访了《惊涛飓浪》主演谢琳·伍德蕾和山姆·克拉弗林，和他们聊了聊这部根据惊人的真实事件改编的最新电影。
　　时光网洛杉矶讯　人类对抗自然的主题，在电影艺术里已经不算新鲜，事实上这一题材也属于四种基本抗争主题的其中之一（其他三个分别是“人对抗人”，“人对抗社会”，以及“人对抗自我”，最后一个强调的是一种内在的挣扎），而这四种主题也基本占据了几乎所有的现代文学。数字时代的来临，将我们与自然隔的越来越远，而与自然有关的故事，实际上总能给人带来更大的影响。

　　根据真实事件改编的《惊涛飓浪》，讲述了一对年轻的情侣Tami Oldham和Richard Sharp（谢琳·伍德蕾山姆·克拉弗林饰演）在1983年启程横跨海洋，却在旅途中遭遇一场巨大而迅猛的飓风。原本一场美妙的浪漫之旅却变成长达数月之久的海上漂流——影片在情感上不断挖掘人类最原始的恐惧。伍德蕾和克拉弗林在电影里拥有很棒的化学反应，来自冰岛的导演巴塔萨·科马库也是这一类型的专家，他曾执导过2012年冰岛电影《深渊》以及2015年上映的《绝命海拔》，后者讲述的是1996年世界闻名的珠峰山难。

　　近日，时光网在洛杉矶采访了影片两位主角伍德蕾和克拉弗林，他们和我们聊了聊对导演的影响，以及他身上富有的维京精神，以及在拍摄过程中遭遇的晕船经历。

　　时光网：这部电影基于真实的故事改编，你们在拍摄之前对这件事有多少了解，你们又是怎么拿到剧本的？谢琳，你也是影片的制片人之一，而且你还担任了主演。

　　谢琳·伍德蕾：我朋友寄给我剧本之前，我对这个故事一无所知。肯德尔兄弟，亚伦·肯德尔和乔丹·肯德尔写了剧本，我和他们在8年前在夏威夷拍摄《后裔》的时候就成了好朋友。我们之间一直保持着联系，他们把剧本发给我说：“我们是照着你的样子来写的，我们知道怎么把你和小岛生活还有大海联系起来。”当我读剧本的时候，我一直在哭止都止不住——我和两个角色有种情感上联系，这种连接直接把我击倒了，我之前读任何剧本都没有过这样的感受。

谢琳·伍德蕾（Photo courtesy of Hollywood Foreign Press Association / Magnus Sundholm）

　　所以我看完剧本后马上读了Tami的书，我尝试去找任何与她有关的纪录片或者采访。对我来说，我需要主演这部电影，这对我很重要，同时我也要担任制片人，我希望他的故事能被最真实最自然地讲述出来。

　　很多时候，根据真实事件改编的电影，经常会去夸张原事件，也会把故事的规模塑造得更大。但是既然你已经有了一个足够惊险刺激和有趣的故事了，你就不会再去添油加醋，你不想用到任何艺术性的东西去包装它——你会尽可能地让它维持真实的面目，因为Tami本人经历的所有一切，才是让这个事件如此有趣的原因。


　　时光网：你在准备角色的时候见到她本人了吗？

　　谢琳·伍德蕾：我私下去见了她，通过Skype聊了天，而且经常互通邮件、信件，平时也会用短信和电话联系。我们在斐济拍到一半的时候，她亲自来片场呆了两周。我也有机会不再通过电话或电子邮件和她建立联系了。和她面对面的交流，让我意识到我不是在演一个角色，而是在刻画事实。
　　
　　对我来说，这才是最重要的事情——所以无论我们的拍摄有多困难艰苦，我一直记得这件事，不断提醒自己Tami曾经经历的41天，这让我们更加全力以赴地工作，来保护整个故事能够被如实地搬上银幕。

剧照

　　时光网：山姆，你加入的时候影片也差不多快开拍了，你是如何为这个角色做准备的呢？你寻找Richard内在精神的时候，参考了哪些资料呢？

　　山姆·克拉弗林：我觉得我的一部分，始终会与Richard这样的人保持着共鸣，在某种程度上，我感觉我已经对他有所了解了。我很幸运的是，每天在船上都有一群水手陪着我们，我可以随意问他们问题。我大概花了10天时间在船上生活，为电影做准备，我每天都会出海，学习如何驾驶。我们可以问水手任何问题，我们也聊到当你被困在自我意识中，经常会出现的幻觉，以及和其他人一起航行时的具体情境。

剧照


　　时光网：你怎么去形容你和水的关系？

　　谢琳·伍德蕾：我会说我是个“水宝宝”。我是靠水下分娩出生的，所以我经常拿这件事来解释，为什么我那么喜欢大海、湖泊、河流，甚至雨水。水这种元素给我带来许多创作灵感。我不想说的太抽象，水，特别是我们在这部电影里拍摄到的大海，你会逐渐了解到你其实是承蒙着它的宽容的，因为它真的具有很大的力量。海洋可以在顷刻之间将你抹灭，或者在一瞬间将你托起。

　　

男主山姆·克拉弗林（Photo courtesy of Hollywood Foreign Press Association / Armando Gallo）

所以你真的需要倾听并理解水的语言，你需要去遵从你的直觉，知道什么时候要随波逐流，什么时候要逆流而行。我觉得将这些行为应用到生活中，也是种很棒的选择。这也解释了为什么那么多接触的剧作家和作者，会把自然当做创作的缪斯女神，从自然中学习，并应用到各自的日常生活中。拍摄这部电影，深化了我对自然，以及我们失联许久的事物的感谢和联系。

　　山姆·克拉弗林：我游泳非常厉害，虽然比不上奥运会选手，但是我也能称得上是行家了。但船对我来说，是一种前所未有的体验，我之前坐过船，但是我从没自己驾驶过船。

　　所以我对这件事会比较紧张，但是我们有一个非常好的团队来指导我们完成这些任务。他们都是好老师。我学习新事物很快，而且我对新事物一直保持很开放的心态，而且我不怕水，这算是一个很好的开始了。

作者：Brent Simon   编辑：詹

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关键词： 惊涛飓浪 BrentSimon 山姆·克拉弗林 谢琳·伍德蕾

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