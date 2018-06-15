曾成功执导过多部惊悚悬疑片并以打造惊险细节而在好莱坞独树一帜的西班牙著名导演胡安·安东尼奥·巴亚纳，此次更为《侏罗纪世界2》带来了全新的哥特元素和惊险刺激的情节。





26城粉丝狂欢，IMAX 3D带你重圆“恐龙梦”









哥特元素别具一格，IMAX助力惊险氛围营造









场景特效返璞归真，IMAX 3D完美呈现恐龙原貌





IMAX 3D版《侏罗纪世界2》最过瘾之处莫过于影片中数量和规模都前所未有的恐龙们，身临其境之感犹如穿越到了恐龙世界。据悉，为了让这些恐龙在IMAX大银幕上“复活”，导演团队在特效浪潮中逆流而行，特地采用了全新的拍摄手法，给大部分片中出现的恐龙都制作了相当逼真的机械仿真恐龙模型，以还原一个真实的恐龙世界。在IMAX影院顶天立地的大银幕上，恐龙鳞状皮肤上的沟壑和纹路都将清晰可见。作为有史以来最为知名、智力最高的生物，融合了霸王龙和迅猛龙DNA的暴虐迅猛龙，时而会露出狡黠的神情，时而又十分机敏，这些微小的神情细节都将在IMAX大银幕上被淋漓尽致地展现；而众望所归再次现身的迅猛龙布鲁也作为影片的萌点，与欧文再次并肩作战。欧文与布鲁父子般令人动容的感情戏也将通过IMAX高清高亮的大银幕细腻呈现给影迷们。