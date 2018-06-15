6月15日，“侏罗纪系列”全新篇章、科幻冒险巨制正式霸气归来，登陆全国超500家IMAX影院。影片公映当天，IMAX在包括北京英皇影城在内的全国26个城市的IMAX影院举办了“IMAX再掀侏罗纪狂潮 26城冒险一触即发”主题观影活动。26城的媒体、粉丝和喜爱IMAX的观众在上映首日黄金场兴奋集结，在IMAX影院共同跨越侏罗纪。时隔三年，狂奔的恐龙群再次登陆IMAX大银幕，《侏罗纪世界2》
此次带着全面升级的特效，丰富多样的场面和比前作更加惊险刺激的情节归来，且在中国比北美提前一周上映，让国内的恐龙粉丝们充满了期待。而IMAX 3D版本沉浸式的卓绝体验势必成为影迷们打开恐龙世界大门的不二之选。
26城粉丝狂欢，IMAX 3D带你重圆“恐龙梦”
当日在全国26个城市同步开启的IMAX观影活动，俨然成为了恐龙粉和IMAX粉丝的狂欢节。作为尤其能彰显IMAX 3D卓绝影音效果的视效大片，《侏罗纪世界2》不仅有诸如火山爆发，群龙狂奔这样的宏大场面、还有惊险刺激的厮杀追逐。而IMAX高清高亮的大银幕能够呈现出广阔的视野，超高的分辨率和色彩表现力，配合环绕式的激光校准音响系统的包围，会令观众感觉完全置身于广袤的侏罗纪世界。不少忠实的侏罗纪粉丝还发现了不少埋藏其中的致敬梗，让人屡屡回忆起93年斯皮尔伯格执导的经典之作《侏罗纪公园》
。而IMAX 3D版带来的超强代入感更是引发了不少观众的集体怀旧情绪，仿佛穿越回了童年，变回了那个第一次看到如此逼真恐龙画面而震惊不已的小孩。映后，有观众感慨：“作为一个恐龙粉，3年前的《侏罗纪世界》
就让我热血沸腾。这次再来IMAX影院，感觉又一次穿越回了童年，看到这么多恐龙真的感觉值回票价了，还会再来二刷的”。还有观众表示，“特别喜欢恐龙这种远古大型生物带来的视觉冲击力，必须要的在IMAX大银幕看才足够过瘾”。
哥特元素别具一格，IMAX助力惊险氛围营造
而作为享誉全球的经典IP续作，《侏罗纪世界2》既有对经典的传承，也有风格和情节上的创新。曾成功执导过多部惊悚悬疑片并以打造惊险细节而在好莱坞独树一帜的西班牙著名导演胡安·安东尼奥·巴亚纳
，此次更为《侏罗纪世界2》带来了全新的哥特元素和惊险刺激的情节。片中许多建筑和场景都充满了哥特风格，给以宏大场面著称的侏罗纪系列注入了些许幽闭惊悚元素：雨夜下棱角分明的阴森古堡，帘幕后从黑暗中伸出的恐龙巨爪，和留着唾液在女孩床边徘徊的迅猛龙，都让观众感到既害怕却又想看。而在IMAX影院强大的音响系统的加持下，不论是窗外的暴雨声、恐龙的嘶吼声、还是孩童的啜泣声都得以精准还原，充满穿透力的逼真声音能瞬间激发观众的肾上腺素，让人不自觉的屏住呼吸，仿佛自己就是片中那个孤立无助的小孩，强忍着泪水和恐惧，担心被暴虐迅猛龙发现。
场景特效返璞归真，IMAX 3D完美呈现恐龙原貌
IMAX 3D版《侏罗纪世界2》最过瘾之处莫过于影片中数量和规模都前所未有的恐龙们，身临其境之感犹如穿越到了恐龙世界。据悉，为了让这些恐龙在IMAX大银幕上“复活”，导演团队在特效浪潮中逆流而行，特地采用了全新的拍摄手法，给大部分片中出现的恐龙都制作了相当逼真的机械仿真恐龙模型，以还原一个真实的恐龙世界。在IMAX影院顶天立地的大银幕上，恐龙鳞状皮肤上的沟壑和纹路都将清晰可见。作为有史以来最为知名、智力最高的生物，融合了霸王龙和迅猛龙DNA的暴虐迅猛龙，时而会露出狡黠的神情，时而又十分机敏，这些微小的神情细节都将在IMAX大银幕上被淋漓尽致地展现；而众望所归再次现身的迅猛龙布鲁也作为影片的萌点，与欧文再次并肩作战。欧文与布鲁父子般令人动容的感情戏也将通过IMAX高清高亮的大银幕细腻呈现给影迷们。