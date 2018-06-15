时光网讯
第三届澳门国际影展暨颁奖典礼将于2018年12月8—14日在澳门举行，近日主办单位公布第三届澳门国际影展明星大使为香港影星郭富城
。
对于被正式委任为第三届澳门国际影展明星大使，郭富城感到非常荣幸，“澳门影展是非常具有吸引力的，新导演可以吸收不同的经验，令影展越来越有分量。”郭富城希望通过大使的身份，呼吁和招揽更多喜欢电影的朋友、电影生力军、希望投身于这个行业的人都能够参与到本届影展中来。
当谈到自己对澳门的印象时，郭富城透露“澳门是一个很梦幻的城市，是电影取材的完美选择，我自己构思的剧本亦希望在澳门取景。希望在我未来的剧本当中，包含浪漫、黑色幽默、动作和爱的元素。”此外郭富城亦透露了自己的两部新戏，一部是由麦朝辉、庄文强执导，与周润发、张静初合作的影片《无双》
；另一部则是由《踏血寻梅》
导演翁子光执导，与梁朝伟合作的影片《风再起时》
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“周润发和梁朝伟是我在香港演员中特别喜欢的。上半年有幸和他们合作，不但火花十足，更是梦想成真。”对于今年的新作品，郭富城充满了期待。对于影帝郭富城应邀为第三届影展明星大使，影展艺术总监麦克．古瑞吉(Mike Goodridge)表示：“能够有郭富城这位才华横溢、演技精湛的演员担任今年的明星大使，实在令人鼓舞和振奋。”