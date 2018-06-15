昨晚，HBO亚洲首部原创日剧《女神探夏洛克》在沪举办了“季终篇超前点映礼”活动，为“鼎级探案+”拉开序幕，“兄妹”组合竹内结子
与小泽征悦
空降现场，竹内结子的治愈系笑容与小泽征悦的绅士幽默频频引发全场粉丝的热烈回应。
《女神探夏洛克》取材自柯南道尔经典名著，由HBO亚洲与日本Hulu共同制作，一共八集，每集一部案件。与人气英剧《神探夏洛克》类似，《女神探夏洛克》同样将故事背景搬到了现代，设定在日本东京，与其他“福尔摩斯”作品不同的是，剧中的两位主角都是女性，呈现出不同的性格特点。
当晚的活动现场，“女版夏洛克”本尊竹内结子与剧中饰演夏洛克哥哥的小泽征悦与观众共同见证了本季大结局。早些时候，两位主演也接受了时光网的独家专访，透露他们为大结局拍摄了四种不同版本的故事结局，播出时选择的最终版本也让他们也大吃一惊。（更多精彩采访内容，请关注时光网后续报道）
除了《女神探夏洛克》之外，此次为期三个月的“鼎级探案+”推广季还包括以下六部作品：
Cinemax频道2018年的主打新剧《神探科莫兰》，该剧由J·K·罗琳化名创作的《科莫兰·斯特莱克》推理系列小说前三部作品改编，并有J·K·罗琳亲自担任制片人。
播出后好评无数，并斩获包括最佳限定剧男主角在内五座艾美奖的迷你剧《罪夜之奔》
。
汇集马修·麦康纳、伍迪·哈里森、科林·法瑞尔、瑞秋·亚当斯等实力派影星的系列剧《真探》
，第一季播出之后曾豪取8座艾美奖杯。
六集纪录片《纽约灾星》
记录了妻子失踪、好友被杀、邻居惨遭分尸的豪门公子杜斯特离奇一生。
以真实案件为背景的HBO亚洲首部纪录片《塔瓦加命案之谜》。这部纪实电影还原了印度中产阶级家庭花季少女在家中被杀，警察探案过程中的种种荒唐举动导致此案至今无法结案的事件。
根据《消失的爱人》原著作者同名悬疑小说改编的新居《利器》，该剧台前幕后均配置了电影级别的超强班底，是《达拉斯买家俱乐部》
的法国名导让-马克·瓦雷继《大小谎言》
之后为HBO执导的全新迷你剧，由五次奥斯卡提名得主艾米·亚当斯担任主演。
在《女神探夏洛克》季终篇超前点映活动之后的三个月内，“鼎级探案+”还将陆续推出一系列互动和观影活动。
编辑：Joker