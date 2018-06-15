







《女神探夏洛克》主创"表白"上海 《女神探夏洛克》取材自柯南道尔经典名著，由HBO亚洲与日本Hulu共同制作，一共八集，每集一部案件。与人气英剧《神探夏洛克》类似，《女神探夏洛克》同样将故事背景搬到了现代，设定在日本东京，与其他“福尔摩斯”作品不同的是，剧中的两位主角都是女性，呈现出不同的性格特点。





当晚的活动现场，“女版夏洛克”本尊竹内结子与剧中饰演夏洛克哥哥的小泽征悦与观众共同见证了本季大结局。早些时候，两位主演也接受了时光网的独家专访，透露他们为大结局拍摄了四种不同版本的故事结局，播出时选择的最终版本也让他们也大吃一惊。（更多精彩采访内容，请关注时光网后续报道）





除了《女神探夏洛克》之外，此次为期三个月的“鼎级探案+”推广季还包括以下六部作品：





Cinemax频道2018年的主打新剧《神探科莫兰》，该剧由J·K·罗琳化名创作的《科莫兰·斯特莱克》推理系列小说前三部作品改编，并有J·K·罗琳亲自担任制片人。

















以真实案件为背景的HBO亚洲首部纪录片《塔瓦加命案之谜》。这部纪实电影还原了印度中产阶级家庭花季少女在家中被杀，警察探案过程中的种种荒唐举动导致此案至今无法结案的事件。









在《女神探夏洛克》季终篇超前点映活动之后的三个月内，“鼎级探案+”还将陆续推出一系列互动和观影活动。