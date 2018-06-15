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《星球大战8》发行中文版蓝光碟

删减片段曝光 幕后拍摄花絮内容丰富

2018-06-15 16:00:40 来源：Mtime时光网

这一次花絮碟更是收录了：导演和绝地、原力平衡、分场剧本、安迪·瑟克斯现场演出！删减片段等，作为星战迷的你，很难忽视。


　　《星球大战：最后的绝地武士》《星球大战》系列第八部，凭借全球12.649亿美元的票房，这也让它进了全球影史票房的第十一位。"星战"系列所有影片一共斩获超过90亿美元票房。

　　该片延续了星球大战故事的主线，继续讲述义军反抗帝国军的冒险历程，并根据义军中的三位年轻人分成三条支线。《星球大战：最后的绝地武士》实现了古典主题向现代性体验的转换，英雄主义不再那么光彩照人；情节比以往更接近现代或后现代，整个故事的结构设计，也很符合现代人的观影情绪，幽默元素的添加，如同调味剂，不多不少非常合适。在打斗动作戏份上，导演利用现代电影特效CGI，让影片视觉冲击力非常刺激，给观众呈现了一个全新的美感。这部风靡全球经典科幻系列的第八部，时隔多年之后的光剑对决，不仅有全新形态的光剑，还有更具场面的打斗场面，令人无限期待。

　　《星球大战：最后的绝地武士》3D+BD精装版、BD+花絮珍藏版、BD+DVD精装版和DVD珍藏版现已全线发售。花絮碟更是收录了：导演和绝地、原力平衡、分场剧本、安迪·瑟克斯现场演出！删减片段等，作为星战迷的你绝对不能错过这经典之作！


影片配置：

3D：
语言：英语7.1 DTS – HD MA、普通话杜比5.1、泰语杜比5.1
字幕：简体中文、英文、繁体中文（香港）、繁体中文（台湾）、泰文
屏幕：2.39:1
时长：152min

BD正片：
语言：英语7.1 DTS – HD MA、普通话杜比5.1、泰语杜比5.1
字幕：简体中文、英文、繁体中文（香港）、繁体中文（台湾）、泰文
屏幕：2.39:1
时长：152min
特别收录：影片制作旁白解说

BD花絮:
语言：英语杜比2.0
字幕：简体中文、英文、繁体中文（香港）、繁体中文（台湾）等
屏幕：16：9
时长：168min
特别收录：导演和绝地、原力平衡、分场剧本、安迪·瑟克斯现场演出！删减片段

DVD:
语言：英语杜比5.1、、普通话杜比5.1、泰语杜比5.1
字幕：简体中文、英文、繁体中文（香港）、繁体中文（台湾）、泰文
屏幕：16：9
时长：152min

   编辑：汀

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关键词： 星球大战8 蓝光碟
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