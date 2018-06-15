时光网洛杉矶讯 朱迪·福斯特
十岁就出道开始演电影，堪称大银幕上的一段传奇，且是两次奥斯卡小金人及三次金球奖得主。
但在最近的五年里，福斯特没有在大银幕上露面，而是选择专注于家庭生活（她有两个年龄尚小的儿子）以及幕后工作——她导演了电影《金钱怪兽》
，并担任了《纸牌屋》
、《女子监狱》
，以及《黑镜》
里面广受好评的《Arkangle》集的分集导演。
同时，凭借《阿尔忒弥斯酒店》
，福斯特也完成了一次成功的“回归”，在这部时髦又粗俗阴暗的惊悚片里，她饰演一位在专为罪犯服务的神秘医院里工作的护士。
在暴力动乱的背景下，护士Jean Thomas（迪·福斯特）在她的忠实助手Everest（戴夫·巴蒂斯塔
，《银河护卫队》
里的德拉克斯）的帮助下去救助那些受伤的“阿尔忒弥斯酒店会员”。
近日，时光网在洛杉矶与福斯特进行了一段访谈。在今年年初，福斯特在滑雪时受了伤，而访谈时她正在洛杉矶接受一个小手术以修复她的膝盖韧带。
一个晴朗的工作日早晨，福斯特在贝弗利山酒店和我们谈了谈她为《阿尔忒弥斯酒店》的角色所做的转变，对电影主题的解读，导演工作以及在2013年金球奖上的激情演讲等话题。以下是35分钟访谈的摘录：