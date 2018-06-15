











近日，时光网在洛杉矶与福斯特进行了一段访谈。在今年年初，福斯特在滑雪时受了伤，而访谈时她正在洛杉矶接受一个小手术以修复她的膝盖韧带。





一个晴朗的工作日早晨，福斯特在贝弗利山酒店和我们谈了谈她为《阿尔忒弥斯酒店》的角色所做的转变，对电影主题的解读，导演工作以及在2013年金球奖上的激情演讲等话题。以下是35分钟访谈的摘录：