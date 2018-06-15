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影后朱迪福斯特5年来首部电影，为何是它？

本人评价：复古的王家卫与科幻惊悚片的结合

2018-06-15 16:29:12 来源：Mtime时光网

时光网在洛杉矶专访了5年来首次演电影的朱迪·福斯特，与她谈了谈《阿尔忒弥斯酒店》这部电影，她选择出演这部作品的原因，一些她的私人生活，以及对未来的规划。
　　时光网洛杉矶讯 朱迪·福斯特十岁就出道开始演电影，堪称大银幕上的一段传奇，且是两次奥斯卡小金人及三次金球奖得主。

Photo courtesy of Hollywood Foreign Press Association / Armando Gallo

　　但在最近的五年里，福斯特没有在大银幕上露面，而是选择专注于家庭生活（她有两个年龄尚小的儿子）以及幕后工作——她导演了电影《金钱怪兽》，并担任了《纸牌屋》《女子监狱》，以及《黑镜》里面广受好评的《Arkangle》集的分集导演。

　　同时，凭借《阿尔忒弥斯酒店》，福斯特也完成了一次成功的“回归”，在这部时髦又粗俗阴暗的惊悚片里，她饰演一位在专为罪犯服务的神秘医院里工作的护士。

　　作为《钢铁侠3》的编剧德鲁·皮尔斯的处女座（他同时也是《碟中谍4》的编剧以及参与大量好莱坞制作的“剧本医生”），《阿尔忒弥斯酒店》的故事设定在10年后的洛杉矶，由于长期的水资源的匮乏及有效医疗保障的缺乏，社会广泛处于不公平和动荡的状态。

　　在暴力动乱的背景下，护士Jean Thomas（迪·福斯特）在她的忠实助手Everest（戴夫·巴蒂斯塔《银河护卫队》里的德拉克斯）的帮助下去救助那些受伤的“阿尔忒弥斯酒店会员”。

预告片

　　在一个紧张的夜晚一切到达了高潮，Jean必须应对她的酒店新来的几位病人之间的强烈敌意——包括银行抢劫犯Waikiki（斯特尔林·K·布朗《我们这一天》），刺客Nice（索菲亚·宝特拉），白领罪犯Acapulco（查理·戴）等。同时她还要决定是否救助被困在外的受伤警官（珍妮·斯蕾特），而这将违反酒店最严格的规定之一。
 
　　近日，时光网在洛杉矶与福斯特进行了一段访谈。在今年年初，福斯特在滑雪时受了伤，而访谈时她正在洛杉矶接受一个小手术以修复她的膝盖韧带。

　　一个晴朗的工作日早晨，福斯特在贝弗利山酒店和我们谈了谈她为《阿尔忒弥斯酒店》的角色所做的转变，对电影主题的解读，导演工作以及在2013年金球奖上的激情演讲等话题。以下是35分钟访谈的摘录：

作者：Brent Simon   编辑：飒飒 翻译：斯大凌

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 专访 朱迪福斯特 欧美明星 BrentSimon

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阿尔忒弥斯酒店

阿尔忒弥斯酒店 (2018)

0.0

导演：德鲁·皮尔斯

主演：朱迪·福斯特

朱迪·福斯特

朱迪·福斯特

Jodie Foster

职业：导演
德鲁·皮尔斯

德鲁·皮尔斯

Drew Pearce

职业：编剧 | 制作人
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