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她，改变迪士尼公主规则的战士

《花木兰》不用尚书郎 20周年仍难忘

2018-06-19 09:27:56 来源：Mtime时光网

温明娜与黄荣亮们

好莱坞的亚裔配音演员

忠于原著《木兰辞》

侧重木兰与父亲间亲情

打破迪士尼公主规则

史上第一位亚裔Princess

他们的《花木兰》

我们的《木兰辞》

真人版《花木兰》来袭

将军百战不死，木兰二十年归

迪士尼首位亚裔公主“花木兰”的出现，距今已经整整20周年了，让我们回顾一下1998年动画版《花木兰》中，这位并不是传统意义上“公主”的女战士，是如何打破迪士尼规则的。
　　时光网特稿　1998年6月19日，迪士尼动画片《花木兰》进入了人们的视野。这部以中国南北朝时期乐府诗《木兰辞》中，“花木兰”为主角的音乐电影在美国上映后，瞬间让观众们记住了这个柳叶弯眉、丹凤杏眼的中国公主。



　　作为迪士尼的第36部动画长片，《花木兰》的故事与我们熟悉的民间传说一样，为了抵御匈奴入侵，花家女儿木兰女扮男装代父从军。在动画片中，木兰带着一匹马、一只微型小龙和象征幸运的蟋蟀出征，最终打败匈奴“单于”，拯救天朝于外敌入侵之中，满载荣誉而归，本片也是迪士尼第一部公开谈论“战争”的影片。

导演托尼与弟弟汤姆在创作“木须龙”

　　《花木兰》导演之一托尼·班克罗夫特此前曾作为动画师，参与过迪士尼的《美女与野兽》《阿拉丁》《狮子王》等作品，但《花木兰》是他的导演处女作。

　　而另一位导演巴里·库克，则作为特效动画师，参与了1982年的《电子世界争霸战》（就是原版的《创》）与《小美人鱼》，也为《美女与野兽》《阿拉丁》贡献了自己的专业水平，《花木兰》也是他的首部导演长片。

　　上世纪90年代的迪士尼动画，对于本片导演的选择可谓是非常大胆，两位都是第一次拍长片电影。然而虽然导演都是相对的“新人”，影片最终的结果还算不错——9000万美元的预算，最终获得了超过3亿美元的全球票房。

温明娜与黄荣亮们
好莱坞的亚裔配音演员

　　“花木兰”是迪士尼的首位亚裔“公主”，影片对于好莱坞的亚裔明星来说，是一部意义非凡的影片，片中聚集了当年，在洛杉矶屈指可数的几位稍稍混出了些名堂的亚裔演员们——温明娜吴汉章黄荣亮竹井乔治都为《花木兰》中的角色做了配音。而对于从小在美国长大的一众ABC们，“花木兰”更是几十年来，第一位让她们最有认同感、与自己形象最为接近的“中国公主”。


“花木兰”对于美籍亚裔来说有着特殊的含义

　　为“木兰”配音的温明娜出生于澳门，4岁时随母亲与继父移民美国纽约，曾出演过乔治·克鲁尼主演的《急诊室的故事》，近年来更是因在《神盾局特工》中饰演梅探员，而被广大观众所熟知。她也是好莱坞首批正式签了美剧合同的华裔演员之一。影片中木兰经常摸自己的头发，因为这就是温明娜喜欢做的小动作之一。


温明娜在《神盾局特工》中

　　为宦官“赐福”配音的吴汉章出生于美国明尼苏达，差不多是好莱坞电影中露面最多的华裔男演员。早年间在罗曼·波兰斯基导演的《唐人街》中出演过一个小角色，在《银翼杀手》（1982年版）中给哈里森·福特卖了一碗面条，1986《妖魔大闹唐人街》中扮演大妖怪、为张艺谋国师的英文版《英雄》中陈道明饰演的“秦王”一角配了音，还是《功夫熊猫》系列中“阿宝”的“鸭子爹爹”。

吴汉章和《功夫熊猫》阿宝配音杰克·布莱克

黄荣亮在《侏罗纪公园》与《侏罗纪世界》中

　　黄荣亮竹井乔治，我们可能就更熟悉了。黄荣亮为男主角“李翔将军”配了音，这个角色的配音演员本来是布鲁斯·威利斯。黄荣亮则贯穿了《侏罗纪公园》《侏罗纪世界》的整个系列，现年58岁的他出生于加州旧金山，在刚刚上映的《侏罗纪世界2》中，却依然看上去和1993年《侏罗纪公园》里的他，没有太大差别。

　　他还在DC的美剧《哥谭》中，饰演了疯狂的反派雨果博士。有趣的是，与“花木兰”正相反，黄荣亮在1993年的《蝴蝶君》中，饰演的可是一位男扮女装的角色。

　　同样出生于加州的竹井乔治，父母在珍珠港事件之后移民美国，作为也许是一代美国人心中最先认识的日裔演员没有之一，竹井的标志性角色，就是美剧《星际迷航》系列中的大副“苏鲁”，他也是好莱坞最先出柜的亚裔演员之一。竹井在《花木兰》中配音的角色是花家的“祖先”，倒也符合他本人在亚裔演员中的先驱地位。

成龙《男子汉》

　　陈慧琳李玟许晴分别在影片的香港、台湾和大陆版本中，为“木兰”配了音，而成龙在这三个版本中，都是男主角“李翔”，还出现在了《花木兰》的MV《男子汉》（英文版是“I’ll Make A Man Out of You”）中。　

　　陈佩斯则是普通话的“木须龙”配音演员，其他在本片中出现的亚裔演员还包括渡边戈登（他出演过《急诊室的故事》）与森田则之，这也是好莱坞自《喜福会》之后，第一部主要都是由亚裔演员挑大梁的影片

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

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关键词： 花木兰 迪士尼 公主 温明娜 动画

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