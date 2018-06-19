





















上世纪90年代的迪士尼动画，对于本片导演的选择可谓是非常大胆，两位都是第一次拍长片电影。然而虽然导演都是相对的“新人”，影片最终的结果还算不错——9000万美元的预算，最终获得了超过3亿美元的全球票房。





温明娜与黄荣亮们

好莱坞的亚裔配音演员











“花木兰”对于美籍亚裔来说有着特殊的含义











温明娜在《神盾局特工》中









吴汉章和《功夫熊猫》阿宝配音杰克·布莱克

















成龙《男子汉》 陈慧琳、李玟与 许晴 分别在影片的香港、台湾和大陆版本中，为“木兰”配了音，而成龙在这三个版本中，都是男主角“李翔”，还出现在了 《花木兰》 的MV《男子汉》（英文版是“I’ll Make A Man Out of You”）中。



