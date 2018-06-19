时光网特稿
1998年6月19日，迪士尼动画片《花木兰》
进入了人们的视野。这部以中国南北朝时期乐府诗《木兰辞》中，“花木兰”为主角的音乐电影在美国上映后，瞬间让观众们记住了这个柳叶弯眉、丹凤杏眼的中国公主。
作为迪士尼的第36部动画长片，《花木兰》
的故事与我们熟悉的民间传说一样，为了抵御匈奴入侵，花家女儿木兰女扮男装代父从军。在动画片中，木兰带着一匹马、一只微型小龙和象征幸运的蟋蟀出征，最终打败匈奴“单于”，拯救天朝于外敌入侵之中，满载荣誉而归，本片也是迪士尼第一部公开谈论“战争”的影片。
上世纪90年代的迪士尼动画，对于本片导演的选择可谓是非常大胆，两位都是第一次拍长片电影。然而虽然导演都是相对的“新人”，影片最终的结果还算不错——9000万美元的预算，最终获得了超过3亿美元的全球票房。
温明娜与黄荣亮们
好莱坞的亚裔配音演员
“花木兰”是迪士尼的首位亚裔“公主”，影片对于好莱坞的亚裔明星来说，是一部意义非凡的影片
，片中聚集了当年，在洛杉矶屈指可数的几位稍稍混出了些名堂的亚裔演员们——温明娜
、吴汉章
、黄荣亮
与竹井乔治
都为《花木兰》
中的角色做了配音。而对于从小在美国长大的一众ABC们，“花木兰”更是几十年来，第一位让她们最有认同感、与自己形象最为接近的“中国公主”。
“花木兰”对于美籍亚裔来说有着特殊的含义
为“木兰”配音的温明娜
出生于澳门，4岁时随母亲与继父移民美国纽约，曾出演过乔治·克鲁尼
主演的《急诊室的故事》
，近年来更是因在《神盾局特工》
中饰演梅探员，而被广大观众所熟知。她也是好莱坞首批正式签了美剧合同的华裔演员之一。影片中木兰经常摸自己的头发，因为这就是温明娜喜欢做的小动作之一。
温明娜在《神盾局特工》中
他还在DC的美剧《哥谭》
中，饰演了疯狂的反派雨果博士。有趣的是，与“花木兰”正相反，黄荣亮
在1993年的《蝴蝶君》
中，饰演的可是一位男扮女装的角色。
同样出生于加州的竹井乔治，父母在珍珠港事件之后移民美国，作为也许是一代美国人心中最先认识的日裔演员没有之一，竹井的标志性角色，就是美剧《星际迷航》
系列中的大副“苏鲁”，他也是好莱坞最先出柜的亚裔演员之一。竹井在《花木兰》
中配音的角色是花家的“祖先”，倒也符合他本人在亚裔演员中的先驱地位。
陈慧琳
、李玟
与许晴
分别在影片的香港、台湾和大陆版本中，为“木兰”配了音，而成龙在这三个版本中，都是男主角“李翔”，还出现在了《花木兰》
的MV《男子汉》（英文版是“I’ll Make A Man Out of You”）中。