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《侏罗纪世界2》最全彩蛋解码

恐龙世界这些精彩细节等你来挖

尽管《侏罗纪世界2》没有前作那么强烈地依赖怀旧情绪，但片中也不乏或深或浅的30大彩蛋，等待观众捕捉。

2018-06-16 00:20:54 来源：Mtime时光网

《侏罗纪世界2》最全彩蛋解码

恐龙世界这些精彩细节等你来挖

2018-06-16 00:20:54 来源：Mtime时光网

1 / 31

写在前面

　　时光网特稿  伴随着“德古拉”级别的暴虐迅猛龙登场，通往恐龙世界的大门再一次向中国观众开启，《侏罗纪世界2》正在热映之中。

　　作为推进“侏罗纪宇宙”棋局承上启下的重要一步，尽管它没有前作《侏罗纪世界》那么强烈地依赖怀旧情绪，但围绕恐龙世界展开的新冒险，还是会触发记忆中“侏罗纪”的美好。片中也不乏似曾相识的场景或细节，或深或浅的30大彩蛋，等待你我捕捉。

　　也许《侏罗纪世界2》并不完美，但却是“侏罗纪”系列具有创意的一次尝试——恐龙将在人类世界“筑巢”。

　　如马尔科姆博士所说：欢迎来到侏罗纪世界。

　　　　　　　　　　　

　　（本文含大量剧透，阅读需谨慎）

1.悲伤的腕龙

　　拍恐龙电影大概总有这么祥和的一幕：小湖、腕龙、暂时没有肉食龙出现、享受片刻宁静的时光。还记得1993年格兰特博士和艾丽第一次走进侏罗纪公园的情景吗？他们被双足站立吃树叶的腕龙震撼到目瞪口呆。

　　而这次当欧文和克莱尔重返被遗弃的努布拉岛时，第一眼见到的也是腕龙，但它却似有哀伤地走在一片废墟之中。最终，强盗们的“世外桃源”号拉着岛上的恐龙“满载而归”时，那只腕龙却被遗留在了岛上，火影烟雾中，似乎又做出当年的动作，迎来岩浆的吞噬。

2.老霸王龙镇场

　　《侏罗纪世界》里那只被克莱尔拿着信号弹引出、勇斗转基因怪物的老霸王龙，这次又出现了，没错，它就是25年前《侏罗纪公园》里那只，多年来身上的伤疤早已成为荣耀和勋章。

　　在《侏罗纪世界2》中，老霸王龙的戏份不多，但依旧担纲着吃人以及吃坏人（龙）的重要作用，并且它还救了迅猛龙布鲁一命。当克莱尔拿着血袋和大针头给它抽血时，其脖颈上的伤痕清晰可见。

　　而且作为“侏罗纪”系列的大当家，霸王龙的一声怒吼早就已经成为金字招牌，这集结尾还有它跟狮子对吼的场面，很有趣。据考察，最长寿的霸王龙也就只活到28岁，不知下一部它会以怎样的形式出现。

3.废弃的公园大门

　　侏罗纪公园的大门是电影的标志性建筑，2015年的《侏罗纪世界》中，完全复刻了原版公园大门的风貌，并且更加高大雄伟，大门中间都有一条轨道，引领游客进入园区。不过这集中，它已成废弃园区的一景了。

4.努布拉岛地图再现身

　　在《侏罗纪公园》、《侏罗纪世界》中多次出现的努布拉岛地图再次现身，这个位于哥斯达黎加以西120英里的岛屿是侏罗纪系列的源起。片中，反派米尔斯骗克莱尔救恐龙、用花言巧语说服她时，地图以更加高大上的形式出现。电脑高手、新角色弗兰克林重启废弃园区系统时，熟悉的地图也再次显现。

5.致敬约翰·哈蒙德

　　在上一集《侏罗纪世界》的大厅里，有一座约翰·哈蒙德的雕像，他是《侏罗纪公园》的灵魂人物，正是他立誓“不要马戏团式的幻觉、而是人们可以感知的东西”，进而创立了侏罗纪公园，开启了新的“恐龙时代”。

　　饰演哈蒙德的理查德·阿滕伯勒原本也有意客串《侏罗纪世界》，不过老人家在2014年不幸辞世，所以《侏罗纪世界》里那座雕像是对哈蒙德以及阿滕伯勒的致敬和缅怀。

　　在《侏罗纪世界2》中，克莱尔甫一走进洛克伍德大宅，映入眼帘的便是哈蒙德的画像，而本集中也揭示了他与本杰明·洛克伍德同为恐龙的再造者，并且有着一段无法释怀的过去。

6.包裹着蚊子的琥珀

　　包裹着上亿年前蚊子的琥珀对于侏罗纪系列来说是枚珍宝，正因有吸食了恐龙血的蚊子，科学家才提取出了恐龙的DNA，约翰·哈蒙德还把一块琥珀嵌在了自己的拐杖上。

　　在《侏罗纪世界》里，裹蚊子的琥珀也成了标志性装饰，从吴博士的办公桌摆件，到公园花坛边的雕塑，到处都能看到。最后的大战里，欧文还曾躲在一块琥珀雕塑后躲过一劫。

　　而《侏罗纪世界2》中，洛克伍德手上也出现了琥珀拐杖，他细述着老友的遗愿：让恐龙平静的生活，这些生物不需要被打扰。而他遇害时，琥珀随之碎裂。

7.头长翎毛更阴鸷的反派boss

　　在迅猛龙还未洗白的《侏罗纪公园3》里，根据当时的考证，片方在雄性迅猛龙头上添加了几根翎毛，或许是不太敢破坏固有形象，所以领头的那只迅猛龙头顶没有翎毛。

　　彼时的迅猛龙还是反派，这些形象设计延用到了两部《侏罗纪世界》的反派身上。《侏罗纪世界2》的暴虐迅猛龙在头部设计上感觉更接近《侏罗纪公园3》里的迅猛龙，增加了多年前那些杀手的阴鸷狡猾之气。

　　当然，也有人在看到本集中暴虐迅猛龙中枪倒地那个镜头后戏言：其实它这身条儿还蛮像我们中国龙的……

8.本集“受害人”之一还是羊

　　在1993年的《侏罗纪公园》里，一只山羊不幸遇害，那是一场食诱霸王龙的戏份，电闪雷鸣之际，小羊转瞬间就牺牲了。在《侏罗纪世界》中，两兄弟参观公园时，饲养员同样用一只羊来引出霸王龙。同样在《侏罗纪世界2》里，几乎已经石化了的羊羊再次遇害，并且戏份少到一闪而过。这么多年过去了，霸王龙妹纸的口味一直没变。

9.侏罗纪公园场景再现

　　约翰·哈蒙德的前商业合作伙伴洛克伍德，在卧室述说自己已经去世的女儿也曾去过侏罗纪公园时，镜头给到一个景观模型，那就是最初的Jurassic Park。

10.三角龙穿越时空

　　这集里的喜剧担当克里斯·帕拉特刚开始就差点领便当。他中了毒针昏迷不醒，而岩浆却在一步步吞噬大地，这时一只三角龙伸出舌头在他脸上舔了又舔，他才醒来，幸免于难。这有点像三角龙穿越时空来报恩。

　　因为在《侏罗纪公园》里，格兰特博士和艾丽曾救治过一头三角龙，爱丽不仅摸着它的舌头诊治病情，还检查它的粪便，以致于被马尔科姆博士嫌弃。值得一提的是，片尾杀死暴虐迅猛龙的也是一只三角龙……的遗骸。

11.福特探险家

　　在系列电影中，各种侏罗纪公园品牌的汽车同样令人难忘。《侏罗纪世界2》中，欧文在公园遗迹中搜索，很快在森林里发现了他的小伙伴布鲁，背景中可以看到一辆被掀翻的侏罗纪公园“福特探险家”。在欧文的岩浆逃生戏中，吉普车一点点被融掉，这是一个有趣的提醒，提醒着我们这个岛的历史。

　　此外，在这段剧情里，还有细颚龙作为气氛调剂出现，它也算侏罗纪系列中的小明星，尤其在《侏罗纪公园2》中戏份颇多。另外在《侏罗纪世界2》中还出现了一头撞到头晕眼花引发观众爆笑的小萌龙，它叫冥河龙。中国角龙也在本集加盟。

12.救治恐龙

　　在试图制服布鲁并将它从岛上带走的过程中，这只明星迅猛龙被枪击，欧文一行人得知它需要输血才能存活。布鲁躺着的场景与《侏罗纪公园2》中朱丽安·摩尔等人救治小霸王龙的场景非常相似，两只恐龙都被皮带绑住，只不过这次救治更具情感代入，从欧文训练小布鲁的镜头直接切到受伤的布鲁，让观众心疼。

13.陀螺球

　　陀螺球是在《侏罗纪世界》中引入的，作为公园的众多娱乐项目之一，游客可以坐在这个类似仓鼠球的机器里近距离观看恐龙。

　　对上一集坐在里面的克莱尔的两个外甥来说，陀螺球就是一个噩梦，显然这次它也不太适合克莱尔和弗兰克林，两人还因此上演了一场高空坠海后的水底逃生大戏。

　　其实在《侏罗纪公园3》里也有一场水底逃生戏，当时主演遭遇棘背龙追杀，不过那场戏的逃生难度跟这场相比，可以说是简单多了。

14.万龙奔腾

　　“万龙奔腾”是侏罗纪系列中众多令人难忘的场景之一，但这一幕在《侏罗纪世界2》中却得到了相当残酷的致敬。当努布拉岛的火山开始摧毁岛屿时，可怜的恐龙们疯狂地逃离。

　　一般在这个场景中，似鸡龙总是打头阵，《侏罗纪公园》里格兰特博士带着俩小孩逃亡时如此（当时它们被霸王龙猎杀），《侏罗纪世界》里展示的则是游客坐车欣赏身边的似鸡龙奔跑而过。

15.男女主首次会面必吵架

　　在《侏罗纪世界》中，彼时还是高傲女的克莱尔第一次去找欧文，两人就以吵架开局，一个痛斥“什么样的男人约会时会穿大喇叭裤啊”，另一个讽刺对方“约会时还看行程表”，当时欧文正在修摩托；

　　这次克莱尔再次找到欧文，他在盖房子（动手能力超强的……）两人见面继续吵，主题是“到底谁先甩的谁”。不过两部片中，二位都有发糖，深情一吻的戏码没少。

16.女主脱掉了高跟鞋

　　《侏罗纪世界》有个槽点，万千观众都想知道克莱尔的高跟鞋是什么牌子，能穿着它爬山涉水、开车打仗还能跑过霸王龙。

　　主创显然也注意到了这个问题，《侏罗纪世界2》中，克莱尔第一次出现时，镜头从她的脚上转过来，像之前一样，穿着高跟鞋。之后当镜头切换到努布拉岛时，观众能够看到她换了双平底靴。

　　其实女主的扮演者布莱丝·达拉斯·霍华德也长舒一口气，她说：“穿靴子跑步实在是轻松太多了，讲不出有多爽！”拍完电影后她还把那双靴子带回家了，因为是私人订制，穿着特别舒服。

17.恐龙爪印和眼睛

　　斯皮尔伯格最擅长也是最高明的地方是侧面描写，在《侏罗纪公园》里，他用各种细节制造恐怖气氛，比如说对恐龙爪印的特写。有一个地方是下雨之后，霸王龙的足印留在地上，坑洼的部分大到可以容纳下马尔科姆的倒影。

　　《侏罗纪世界》中，欧文和克莱尔找孩子的路上，同样有一个恐龙足印的特写，这次没有下雨，导演就选在了湖边，同样是坑洼之中还有积水，可以映出倒影。

　　在《侏罗纪世界2》中，欧文在丛林中看到了一个迅猛龙的爪印，所以他推断自己离布鲁不远了。

　　此外，电影中也有不少恐龙眼睛的特写，包括被坏人拔牙的剑龙的眼睛、刚清醒的霸王龙的眼睛等。

18.吴博士

　　在25年前的《侏罗纪公园》里，B. D. Wong（黄荣亮）饰演的吴博士还是实验室里一枚青涩小哥，向格兰特博士一行人阐述着研究理论。而今他变成了一个心机颇重的野心家，以“培育恐龙蕴藏着艺术”为名，制造着杀人机器。

　　片中他非常不认同将“半成品”暴虐迅猛龙推至台前，认为它缺少同理心、顺从心，简而言之就是，这个怪物还需要一个妈妈，而他实验的关键就是迅猛龙布鲁的血液，可不幸的是，布鲁在这集已是一名“混血儿”了……

19.暴虐迅猛龙开门

　　在《侏罗纪世界2》中，德古拉级别的恐龙诞生，这得益于导演胡安·安东尼奥·巴亚纳之前的拍摄惊悚恐怖片经验，片中的暴虐迅猛龙有着长长的前爪，做出的动作也很像人类。有一幕是它用爪子开门猎杀小女孩梅茜的镜头，让人毛骨悚然。

　　其实这个开门技能遗传了《侏罗纪公园》里的迅猛龙前辈，一边是格兰特博士跟艾丽确定“锁住了迅猛龙”？艾丽说：“除非它们知道怎么开门。”接下来切换的镜头就是迅猛龙打开后厨门追杀两个小孩的场景。在这之后，迅猛龙又故技重施，只不过被格兰特堵住了门。

20.暴虐boss脚趾点地

　　同样是“孤堡惊魂”这一幕，开门后的暴虐boss脚趾点地，成竹在胸。

　　这个细节在《侏罗纪公园》里早就有过体现，迅猛龙在厨房里围攻两个孩子，当它走过储物柜时，一个大特写显示，那个头目用脚趾点了点地面。

　　而在《侏罗纪世界》中，欧文的四只迅猛龙小伙伴首次出场时，也有一个特写镜头，是布鲁的一个脚趾在地上点了几下。

　　此外，暴虐迅猛龙进入女孩梅茜的房间后，在墙上可以看到它的影子，也是对《侏罗纪公园》中相似镜头的致敬。

21.小女孩梅茜密道逃生

　　在本集中，洛克伍德的“外孙女”梅茜多次利用古堡的密道逃生（也可能是古堡上菜的菜道，只能容纳小孩的体积），这一幕几乎跟《侏罗纪公园》如出一辙。当时那位小姐姐躲避迅猛龙追杀时，躲进了方形的橱柜门。

22.海洋掠食者沧龙

　　《侏罗纪世界》中，沧龙跃出水面一口吞下倒吊着的鲨鱼，这画面致敬了斯皮尔伯格和他的《大白鲨》。作为《侏罗纪世界》制作人的斯皮尔伯格并不是“挂名”，他对剧本和导演科林·特莱沃若都给出了许多意见。

　　而《侏罗纪世界2》中，从霸王龙那里虎口逃生的男子跳上了悬挂在直升机上的绳梯，但沧龙却从水中一跃而起，将之生吞。《侏罗纪世界》中，沧龙在一场表演中潜入空中，吃掉悬挂的活饵，而这一次，人类成了诱饵。

23.双冠龙没有缺席

　　《侏罗纪公园》中最让人难忘的恐龙时刻之一，是胖子丹尼斯在逃亡路上遇到一只双冠龙，它看起来有些呆萌，却“开屏”射出致命毒液。此后在《侏罗纪世界》中，它在全息屏幕上出现，骗过了迅猛龙。

　　而今在本杰明·洛克伍德的博物馆里，尽管大部分都是巨型恐龙骨架，但眼尖的观众会看到一具逼真的双冠龙模型一闪而过，与《侏罗纪公园》里那只惊人地相似。

24.黄色雨衣和夏威夷花衬衫

　　在《侏罗纪世界2》第一场戏中，两个马仔开着潜艇战战兢兢，去取上集被沧龙干掉的暴虐霸王龙的牙齿，其中一名男子穿着一件花夏威夷衬衫，与《侏罗纪公园》的“叛徒”丹尼斯为偷窃做最后准备时穿的一件很像。

　　更明显的是，在雨夜陆地上，另一个男人穿着一件黄雨衣，还记得吗？当胖子试图逃离公园时，他也穿了件黄雨衣，并且遭遇了不幸。

25.德尔加多的《爬行动物时代》

　　当克莱尔来到恐龙保护组织办公室时，她和一个名叫“女国会议员德尔加多”的政客通了电话。里卡多·德尔加多其实是一位漫画艺术家，创作了广受欢迎的黑马漫画《爬行动物时代》。

　　巧的是，德尔加多也在《侏罗纪公园3》中担任了概念艺术家和故事分镜师，主要研究棘背龙的设计。德尔加多并不是一个常见的名字，所以这更像是一个精心设计的彩蛋。

26.“我们不相容”

　　《侏罗纪公园》中有一处视觉隐喻，格兰特博士在直升机上系安全带，却只有两个完全相同的“女性”部件，没有办法互相连接，后来格兰特把两条皮带绑在一起，这反映了电影的解释：公园里只有雌性恐龙，但它们还是能够繁殖，因为“生命找到了出路”。

　　而《侏罗纪世界2》中，克莱尔、欧文一行人准备飞往努布拉岛时，新成员、胆小的技术专家弗兰克林告诉他：“我们不相容。”（We're not compatible.）有人认为是向老版电影“相容性问题”的致敬。

27.主创的政治立场

　　如果你对《侏罗纪公园2》两位编剧科林·特莱沃若（也是《侏罗纪世界》的导演）和德里克·康纳利的政治立场感到好奇的话，只需看看这部电影中微妙而又尖锐的唐纳德·特朗普就知道了。

　　首先，在电影开场新闻短片展示会上，电视上出现了一则新闻标题，是美国总统“质疑恐龙的存在”，有评论认为是特朗普对现实的公然否认和对“假新闻”的信仰的肯定。

　　更微妙的是，在电影的后半部分，恐龙女兽医与雇佣兵反派肯·惠特利进行了一次对话，作为回报，雇佣兵低声对同事说：“多么讨厌的女人。”这被认为呼应了特朗普称希拉里为“令人讨厌的女人”的说法。尽管镜头一闪而过，但有人坚信主创是故意的。


28.数字7377，放大招！

　　这是一个晦涩难懂的彩蛋，你需要有一双敏锐的眼睛，还得是导演巴亚纳的超级粉丝才有机会get到。“7377”是《侏罗纪世界2》中通往地下实验室的电梯密码，前后出现过3次，都非常明显。

　　这个数字看起来很普通，但实际上与巴亚纳的职业生涯有着巨大关联。巴亚纳涉足电影圈源自作家塞吉奥·G·桑切兹（Sergio G. Sanchez）的提携，正是当初桑切兹将《孤堡惊情》的剧本交给当时一文不名的导演巴亚纳，才让他崭露头角。

　　而巴亚纳认识桑切兹是因为一部获奖短片，没错，它就是《7377》，据说能全程把观众吓得抓牢椅子不敢动。

29.翼龙要去俄克拉荷马州筑巢了

　　还记得《侏罗纪公园3》里死里逃生的一家三口看着翼龙远远飞去的情景吗？“翼龙要去哪儿？”“我不知道，也许找新的地方筑巢，外面对它们来说是全新的世界。”这时小男孩的母亲说道：“但是别想到俄克拉荷马州来筑巢。”

　　不过作为推进“侏罗纪宇宙”棋局的重要一步，《侏罗纪世界2》的恐龙们正式宣告进入人类世界，其中片尾彩蛋的翼龙就飞到了拉斯维加斯，它们真的要在人类世界筑巢了。

30.欢迎来到侏罗纪世界

　　恐龙被放生到美国的荒野与城市中，杰夫高布伦饰演的马尔科姆的画外音警告人类未来的不确定性：基因好比潘多拉魔盒，不合常理的巨大改变正在发生，人类和其他生物应该共存，我们要应对超乎想象的情况，而人类世界也进入到了一个新纪元——“欢迎来到侏罗纪世界”。

　　哈蒙德的台词与马尔科姆对它颇具讽刺意味的重新诠释相比，显得意味深长。尤其是当片尾约翰·威廉姆斯的经典配乐响起，人类要如何接受与自己完全不同的生命，为我们所创造的物种负责，敬请期待《侏罗纪世界3》。

作者：王小羊   编辑：hello王小羊 关键词： 侏罗纪世界2 彩蛋

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