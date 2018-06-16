《侏罗纪世界》里那只被克莱尔拿着信号弹引出、勇斗转基因怪物的老霸王龙，这次又出现了，没错，它就是25年前《侏罗纪公园》里那只，多年来身上的伤疤早已成为荣耀和勋章。

在《侏罗纪世界2》中，老霸王龙的戏份不多，但依旧担纲着吃人以及吃坏人（龙）的重要作用，并且它还救了迅猛龙布鲁一命。当克莱尔拿着血袋和大针头给它抽血时，其脖颈上的伤痕清晰可见。

而且作为“侏罗纪”系列的大当家，霸王龙的一声怒吼早就已经成为金字招牌，这集结尾还有它跟狮子对吼的场面，很有趣。据考察，最长寿的霸王龙也就只活到28岁，不知下一部它会以怎样的形式出现。