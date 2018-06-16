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华谊H计划公布片单 "手机2"预计19年上映

陆川试水科幻片 泷田洋二郎将拍新作《闻烟》

2018-06-16 00:19:19 来源：Mtime时光网

华谊H计划公布第六季片单：备受瞩目的冯小刚《手机2》目前正在拍摄中，预计19年上映。陆川试水科幻片《749局》回归华谊，《入殓师》导演泷田洋二郎将拍新作《闻烟》，《小偷家族》加入片单。
       时光网讯 今晚，华谊兄弟在上海发布“H计划”第六季新片单，华谊兄弟CEO 王中磊、华谊兄弟电影总经理叶宁徐克贾樟柯管虎陆川李蔚然等导演登台亮相。华谊发布了备受关注的2019年新作片单：冯小刚导演的《手机2》在列其中，据叶宁透露“目前影片正在顺利而紧张地拍摄中”，但最近处在舆论漩涡中的冯小刚导演当天并没有现身。

       

《手机2》正在顺利拍摄中，预计19年上映

据了解，管虎导演的新片《八佰》已经杀青正在做后期；李蔚然导演改编自同名手游的新片《阴阳师》，已进入开机倒计时阶段。陆川导演将带着科幻题材新片《749局》回归，陈正道导演将执导改编自天下霸唱小说的电影《循环》。此外，《前任3》导演田羽生《双城计中计》导演潘安子也将推出新作。

       值得一提的是，今年在戛纳捧得金棕榈大奖的《小偷家族》，也加入到华谊H计划片单中。《入殓师》导演泷田洋二郎宣布将和华谊合作，拍摄由中国小说《闻烟》改编的同名电影。泷田洋二郎在现场表示，“《闻烟》讲述了一个关于家庭和亲情的故事，虽然剧本是由中国小说改编，但它很有普世精神。”

       此外，华谊2018年待映的新片片单，包括徐克的《狄仁杰之四大天王》、姚晨和马伊琍主演的《找到你》、非行导演的“鬼吹灯”系列《云南虫谷》还有贾樟柯导演的《江湖儿女》

       

是枝裕和《小偷家族》加入华谊H计划新片单

贾樟柯导演直言，“想拍一个过瘾的电影，我看了很多香港的江湖电影，这么多年一直想拍，这次透过江湖的背景，讲一对有情有义的情侣故事。这次两位主演要从20多岁到40多岁，挑战很大。虽然这是和华谊第一次合作，但其实我一直关注华谊的成长，和他们老总也相识多年，阴差阳错我们终于相遇了。”

       管虎导演在现场透露，“电影《八佰》终于杀青，目前正在做后期，这个戏难度很大，所有的元素都是挑战，包括战争以及群像等等。我的万里长征才走完了第一步。这部电影我十几年前就想做，就是因为投入太惊人了，所以华谊能支持这个片子，我确实非常感激。”

       陆川将携科幻题材新片《749局》回归华谊，他表示，“认识王中磊已经19年了，很感谢华谊帮我拍摄了导演生涯的前两部作品《寻枪》《可可西里》，这次带着科幻片《749局》再次回归华谊。”陆川透露自己大学毕后分到了749局，这是他很多年来一直想做的题材，算是一个冒险。电影已经筹备了一年半，去年二月已经建组了。“我把我胆大妄为的想法跟中磊讲了，他立刻拍板”。具体电影内容是什么，陆川表示不能透露，就是特别难，一直掉头发。”

       曾执导过《催眠大师》《记忆大师》的导演陈正道，也加入到了本季的H计划之中。华谊将会与他合作改编自天下霸唱悬疑冒险小说的电影《循环》，讲述一段穿越时间黑洞的生死冒险。

       此外，华谊兄弟国际公司本届H计划2018年推荐两部影片：其中一部是改编自轰动全球的真实海难事件，《Adrift》(暂译：惊涛飓浪)，由导演巴塔萨·科马库执导，谢琳·伍德蕾、山姆·克拉弗林领衔主演。另外一部则是由马克·沃尔伯格与导演彼得·伯格打造的动作枪战大片《22英里》

      2019年也有四部来自华谊兄弟国际公司推荐的影片：有由好莱坞女星布蕾克·莱弗利主演的悬疑犯罪新作《一个小忙》；有动作片《薄荷》；有由好莱坞顶级大牌导演道格·里曼、新任蜘蛛侠汤姆·赫兰德 、星球大战女主黛茜·雷德利组合打造的科幻系列片巨作《混沌漫步》；还有《我在伊朗长大》导演玛嘉·莎塔琵的新作，讲述居里夫人一生精彩故事的电影《Radioactive》。



   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 华谊H计划 片单 手机2 闻烟 陆川
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