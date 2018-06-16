是枝裕和《小偷家族》加入华谊H计划新片单

贾樟柯导演直言，“想拍一个过瘾的电影，我看了很多香港的江湖电影，这么多年一直想拍，这次透过江湖的背景，讲一对有情有义的情侣故事。这次两位主演要从20多岁到40多岁，挑战很大。虽然这是和华谊第一次合作，但其实我一直关注华谊的成长，和他们老总也相识多年，阴差阳错我们终于相遇了。”