时光网讯
今晚，华谊兄弟在上海发布“H计划”第六季新片单，华谊兄弟CEO 王中磊
、华谊兄弟电影总经理叶宁
携徐克
、贾樟柯
、管虎
、陆川
、李蔚然
等导演登台亮相。华谊发布了备受关注的2019年新作片单：冯小刚导演的《手机2》
在列其中，据叶宁透露“目前影片正在顺利而紧张地拍摄中”，但最近处在舆论漩涡中的冯小刚导演当天并没有现身。
值得一提的是，今年在戛纳捧得金棕榈大奖的《小偷家族》
，也加入到华谊H计划片单中。《入殓师》
导演泷田洋二郎
宣布将和华谊合作，拍摄由中国小说《闻烟》
改编的同名电影。泷田洋二郎在现场表示，“《闻烟》
讲述了一个关于家庭和亲情的故事，虽然剧本是由中国小说改编，但它很有普世精神。”
贾樟柯导演直言，“想拍一个过瘾的电影，我看了很多香港的江湖电影，这么多年一直想拍，这次透过江湖的背景，讲一对有情有义的情侣故事。这次两位主演要从20多岁到40多岁，挑战很大。虽然这是和华谊第一次合作，但其实我一直关注华谊的成长，和他们老总也相识多年，阴差阳错我们终于相遇了。”
管虎导演在现场透露，“电影《八佰》
终于杀青，目前正在做后期，这个戏难度很大，所有的元素都是挑战，包括战争以及群像等等。我的万里长征才走完了第一步。这部电影我十几年前就想做，就是因为投入太惊人了，所以华谊能支持这个片子，我确实非常感激。”
陆川将携科幻题材新片《749局》回归华谊，他表示，“认识王中磊已经19年了，很感谢华谊帮我拍摄了导演生涯的前两部作品《寻枪》
和《可可西里》
，这次带着科幻片《749局》再次回归华谊。”陆川透露自己大学毕后分到了749局，这是他很多年来一直想做的题材，算是一个冒险。电影已经筹备了一年半，去年二月已经建组了。“我把我胆大妄为的想法跟中磊讲了，他立刻拍板”。具体电影内容是什么，陆川表示不能透露，就是特别难，一直掉头发。”
曾执导过《催眠大师》《记忆大师》
的导演陈正道，也加入到了本季的H计划之中。华谊将会与他合作改编自天下霸唱悬疑冒险小说的电影《循环》，讲述一段穿越时间黑洞的生死冒险。
此外，华谊兄弟国际公司本届H计划2018年推荐两部影片：其中一部是改编自轰动全球的真实海难事件，《Adrift》
(暂译：惊涛飓浪)，由导演巴塔萨·科马库执导，谢琳·伍德蕾、山姆·克拉弗林领衔主演。另外一部则是由马克·沃尔伯格与导演彼得·伯格打造的动作枪战大片《22英里》
。
2019年也有四部来自华谊兄弟国际公司推荐的影片：有由好莱坞女星布蕾克·莱弗利主演的悬疑犯罪新作《一个小忙》
；有动作片《薄荷》
；有由好莱坞顶级大牌导演道格·里曼、新任蜘蛛侠汤姆·赫兰德 、星球大战女主黛茜·雷德利组合打造的科幻系列片巨作《混沌漫步》
；还有《我在伊朗长大》
导演玛嘉·莎塔琵的新作，讲述居里夫人一生精彩故事的电影《Radioactive》。