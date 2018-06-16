《超人总动员2》将在6月22日在中国上映，里面的这些趣事你不得不知道。





1. 衣夫人Edna是日德混血？ ！









衣夫人酷酷的声音继续由导演布拉德·伯德亲自“下海”出声！第一集的时候伯德本来只是暂时配音，结果效果不赖就被留用啦。









衣夫人与伊迪丝·海德 衣夫人的平刘海和粗黑框圆眼镜，简直和灵感来源伊迪丝·海德如出一辙嘛！





2. 既然是冒险动作片当然少不了爆破场景





根据统计，《超人总动员》中共有35个爆炸场景，189次按按钮的动作，大概还有640次开枪射击，难怪成为皮克斯第一部被美国电影协会分级成“建议家长指导”（PG）的动画影片，而不是一般以儿童为主要观众族群的“一般观众”（G）级别。





3. 巴小杰的超能力





第一集巴小杰的超能力又自燃又穿墙又雷射眼的，但一家人没人知道。第二集的超能力又升级，还一下蹦出好几个分身、或着变成橡皮糖一样。粗略数一下巴小杰至少有六种超能力。





连小儿子巴小杰都会自燃 导演说，巴小杰多变又难捉摸的超能力，代表着真实生活中照顾婴幼儿状况百出的样子，相信所有家长都会有共鸣：“三个月以后大家都放声尖叫'啊！' （导演还真的放声尖叫，可见过来人的心灵创伤。）





第二集中许多特效也升级。例如巴小杰自燃的能力，为了不要造成看片的儿童幼小心灵创伤，导演和主创们决定巴小杰不是着火自焚，而是本身就是起火点的自燃，意味着没有灰烟、身躯部分透明度增加、双眼酷似在发光的样子。





4. 巴小倩的超能力呼应青少年的叛逆防御心和自我不安全感





电脑特效不断进步，但是头发和水仍旧是一大挑战。为了符合巴小倩正值青春期的音域寡欢又缺乏自信心，伯德坚持巴小倩一定要有半边脸都藏在头发后面，殊不知这让动画师大伙们绞尽脑汁想方设法，欲解决头发像顶安全帽一样的技术限制。





走在血淋淋技术发明前端的结果，就是不知道会有什么结果。 《超1》后期在头发方面还是没有明显突破，就当快没时间时开始有人问导演：“巴小倩一定要有长发吗…?” 伯德抬高音调激动地回答：“当然！这是角色需求！她都躲在头发后面，所以长发是一定要的！”





“就在节骨眼上，某周末大伙突然灵机一动，结果在关键时间点上成功了。”





5. 导演很爱把超人先生关禁闭





可怜的超人先生 还记得第一集里面，鲍伯的英雄救援被禁止之后到保险公司上班，挤在小小办公隔间里面不再意气风发的样子吗？尤其是上下班挤在那一台让人郁闷到不行的小蓝车…（这画面..妈妈有教我们不可以落井下石，可是实在太逗趣好笑）。





导演透露，那台小蓝车名叫Confinato，是法语的“confined”（意译：被局限着），“就像他坐在一个小铝罐里面。”（导演原话！这位导演真的很爱打击别人男子气概和男人的自尊心当好玩。）





6. 第二集中的超人一家的新家，是第二个版本





《超人总动员》第一集结尾，鲍伯一家人的房子被坠落的飞机给砸烂了，所以第二集一开始一家人住在小小的汽车旅店房间里。海伦拿到“新工作”之后，聘请她的大企业老板温斯顿·迪福，把自己的一栋“度假小屋”借给鲍伯一家人落脚。





超人家的新豪宅 这个让鲍伯一家人落脚的“度假小屋”，第一个版本是走内敛温馨路线。结果因为剧情改变，团队在三个礼拜内重新打造全新的超人新家。设计团队到南加州棕榈泉等地造访30座富含设计感的房屋采集设计灵感，从零开始设计与绘制这个新家，更戏称这是“新的新家”。





“新的新家”就像钢铁人托尼·斯塔克位在南加州马里布海边坐落在半山崖上的豪宅一样，一入门映入眼帘的是整片的落地玻璃窗。诺大的客厅正中间还有瀑布等。





那大家呕心沥血的第一个版本当然也不要浪费掉，最后就变成巴小倩爱恋的对象的家。





7. 海伦的新爱驹：弹力重机





“弹力女超人”海伦在《超人总动员2》被选为帮超级英雄“洗白”的代言人，新装备当然少不了。预告片中让人眼睛一亮的是她的心爱驹—弹力重机。设计这台重型机车的是皮克斯工作室日裔女动画师kureha Yokoo，本身就热爱重机，他说导演对重机有浓厚兴趣。





弹力重机 Yokoo介绍，弹力重机是海伦超能力的延伸，所以功能设计与弹力的超能力相辅相成，例如重机机身可以分成两节。另外，特效动画师Amit Baadkar更注解，因为弹力重机采用环保的电动马达，被砸烂的桥段为了要逼真，砸烂起火之后的灰烟上头加了零星火花闪光的样子，模拟锂电池爆炸的状况。 （真的是所有细节都不马乎！）





因为电影故事本身主题放在超级英雄的平凡一面，导演伯德不断耳提面命的重点之一就是要有“人类元素”，意思就是打斗场面不会时时完美！例如弹力女超人一场骑着弹力重机追逐高速列车的场景，很多次海伦都差点滑倒、或是落地不稳等，就是为了要替超级英雄添加兴许人类感。





当然啦，《超人总动员2》里面少不了经典的皮克斯彩蛋，像是比萨星球的外卖车等，还有一些什么新奇的彩蛋呢，就等观众进电影院睁大眼睛仔细找！ 《超人总动员2》将在6月22日在中国上映。