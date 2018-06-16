虽然财大气粗的康卡斯特收购福斯有些志在必得的架势，但“X战警”、“神奇四侠”回归漫威大家庭仍有希望。







时光网讯 虽然财大气粗的康卡斯特杀出来与迪士尼竞购福斯，但“X战警”、“神奇四侠”还有很大可能会回归漫威大家庭。





日前有外媒报道，有华尔街分析家认为，康卡斯特和迪士尼很可能会根据自己的利益需求拆分收购福斯资产。而康卡斯特可能对福斯旗下的蓝天工作室更感兴趣，而迪士尼将获得福斯影业和电视资产。





这也就意味着，“X战警”、“神奇四侠”将有机会结束与漫威其他小伙伴们长达数十年的分裂。













去年12月福斯曾同意华特迪士尼公司以价值524亿美元的股票收购其部分资产，同时以反垄断监管为由拒绝了康卡斯特600亿美元出头的股票收购报价。





而本周二美国联邦地区法院法官批准AT&T收购时代华纳，AT&T赢得反垄断诉讼显然大大增强了康卡斯特的底气。康卡斯特宣布加价至650亿美元与迪士尼竞购福斯，鲁伯特·默多克还要重新给出一个答复。