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"X战警""神奇四侠"有望回归漫威宇宙

外媒猜测康卡斯特和迪士尼将拆分收购福斯

2018-06-16 11:51:52 来源：Mtime时光网

虽然财大气粗的康卡斯特收购福斯有些志在必得的架势，但“X战警”、“神奇四侠”回归漫威大家庭仍有希望。


      时光网讯 虽然财大气粗的康卡斯特杀出来与迪士尼竞购福斯，但“X战警”、“神奇四侠”还有很大可能会回归漫威大家庭。

      日前有外媒报道，有华尔街分析家认为，康卡斯特和迪士尼很可能会根据自己的利益需求拆分收购福斯资产。而康卡斯特可能对福斯旗下的蓝天工作室更感兴趣，而迪士尼将获得福斯影业和电视资产。

      这也就意味着，“X战警”、“神奇四侠”将有机会结束与漫威其他小伙伴们长达数十年的分裂。

      而除了粉丝们期待着超级英雄大团圆，漫威主创们也在盼望着这起收购能早些尘埃落定。昨晚在Fat Man on Batman的节目上，《复仇者联盟3：无限战争》编剧斯蒂芬·麦克菲利和克里斯托弗·马库斯被粉丝问道“X战警”是否会回归漫威宇宙。马库斯不假思索的回答道：“我也很想知道答案。“

      随后麦克菲利补充道：“我们问了凯文（·费奇)，他什么也没说。我认为，在迪士尼真正收购福斯之前，他们是不被允许去想这些的。我猜凯文晚上躺床上的时候，也会去想该拿《X战警》怎么办吧。”

      去年12月福斯曾同意华特迪士尼公司以价值524亿美元的股票收购其部分资产，同时以反垄断监管为由拒绝了康卡斯特600亿美元出头的股票收购报价。

      而本周二美国联邦地区法院法官批准AT&T收购时代华纳，AT&T赢得反垄断诉讼显然大大增强了康卡斯特的底气。康卡斯特宣布加价至650亿美元与迪士尼竞购福斯，鲁伯特·默多克还要重新给出一个答复。

   编辑：ruo

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关键词： x战警 漫威 收购
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