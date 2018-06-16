导演韩延与主演李易峰今天在映后现身首映礼与媒体互动。据韩延透露，在执导《滚蛋吧！肿瘤君》之后，他收到过“不少于100份类似的生活爱情戏的剧本”，但没有哪个本子能够打动到他，于是他决定进行一次创作冒险，“完成这部作品，对于我、对于李易峰来说都是冒险”。

电影《动物世界》改编自福本伸行的超人气漫画《赌博默示录》，讲述男主郑开司（李易峰饰）因被朋友欺骗而背负上数百万的债务，面对重病的母亲和痴心等待的青梅竹马刘青（周冬雨饰），他决心登上“命运号”游轮改写命运，却深陷一场依靠本能生存的亡命游戏的故事。

谈到将影片起名“动物世界”，韩延坦言片方和制作团队起初是有些反对的，因为“让人听了觉得是一档科学电视节目”，他第一次看漫画，就在脑海里给很多角色加上了动物的属性，“他们都是以动物一样的本能在游戏中进行下去的。后来拍摄的过程中，我越拍摄越觉得这个名字是正确的。”

李易峰是《动物世界》的绝对主角，投入了长达8个月的筹备与拍摄时间。昨晚第一次看到3D版成片，李易峰说他“哭了两次”。说起漫长的拍摄过程，这位当红明星开玩笑称“我是‘入了’坑’出来才发现八个月就这么没了。但我觉得这时间花的值，意犹未尽。”

首映礼上，李易峰还评价了他在影片中的超长半裸镜头，“我是第一次在片场，长达那么时间没有衣服穿。”除了男主角郑开司之外，李易峰在《动物世界》中还扮演了一个幻想角色——小丑，这个形象请到了全球顶级特效公司维塔工作室负责塑造。

《动物世界》是导演韩延与李易峰的初次合作，韩延对李易峰在片中的表演给出了“很完美，还可以更完美”的评价，他透露：“我俩一开始合作的时候，磨合了很长时间，当时一条要15遍，后来拍到下船的时候就非常完美了。”

首映礼最后，《动物世界》的制作人陈祉希透露影片有计划推出续集。她告诉到场媒体“第一部的不足之处，我们会放在第二部里面弥补”。

电影《动物世界》今日还发布了影片终极海报，影片定档6月29日全球公映。