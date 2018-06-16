《我不是药神》发布会文牧野、宁浩、徐峥等主创齐现身。徐峥现场大跳钢管舞，造型实在“辣眼睛”，为了宣传很卖力！文牧野导演徐峥演技炸裂，周一围、王传君走心回忆幕后拍摄故事。









主演徐峥直言，“这次我演的‘神油老板’，是个充满算计和自私的小市民，几乎每个镜头他都在抽烟，不是为了传递这个生活习惯，就是为了说这个人物是个充满缺点的loser，但在大时代背景下，这个小人物最后却又反转，散发出了人性之光。”谈起片中的角色，周一围则透露说“我演的’正义骑士’，最开始是反对’复健者联盟’的，不过我不是灭霸，我确实是代表正义的。”





在发布会上，主创们走心分享片场的幕后回忆，有笑有泪。徐峥回忆说，“这部戏我最大的亮度就是有头发了，而且头套做得非常专业，去小吃店拍摄，都没人认得出来我。挑战最大的就是有很多哭戏，我很怕哭不出来，几位主演都会在片场陪着我，非常贴心。”





王传君则透露：“这次拍的每一场戏都非常过瘾。”为角色减肥、熬夜瘦脱相出演都不在话下；为了20秒的舞蹈镜头，谭卓苦练钢管舞，膝盖造成永久性损伤，现场更以专业的钢管舞姿势亮相。宁浩、徐峥、周一围共同上台模仿这个动作，姿势搞笑令人忍俊不禁。





编辑：隐饮