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《我不是药神》发布会徐峥大跳钢管舞

文牧野赞徐峥演技炸裂 周一围走心回忆幕后

2018-06-16 16:58:58 来源：Mtime时光网

《我不是药神》发布会文牧野、宁浩、徐峥等主创齐现身。徐峥现场大跳钢管舞，造型实在“辣眼睛”，为了宣传很卖力！文牧野导演徐峥演技炸裂，周一围、王传君走心回忆幕后拍摄故事。
       时光网讯 6月16日，由文牧野执导、宁浩监制、徐峥监制及主演的电影《我不是药神》亮相上海发布会，该片主演周一围王传君谭卓等齐亮相。谭卓为戏中角色苦练钢管舞，徐峥现场cos钢管舞造型，为了宣传也是拼了，不过他的身材曲线实在辣眼睛！徐峥这次出演一个“神油老板”，他形容这是个“烂人loser”的角色，但最后在大家的助推帮助下，完成了大反转。文牧野导演直言：“徐峥的表演超出预期，可以用炸裂形容！他能在喜剧悲剧正剧之间自如切换。”

       《我不是药神》发布会以“药你笑”作为主题，这部喜剧片除了宁浩徐峥招牌喜剧气质，文牧野导演更将为影片注入丰富的现实意义，徐峥称会让人“会心一笑”，导演则表示电影“会让观众对生活有更深的认识”。现场由众主演组成的“治愈小队”也在发布会上再次集结升级，“复健者联盟”登台亮相。“神油队长”徐峥、“正义骑士”周一围、“口罩侠”王传君、“钢管女侠”谭卓、“黄毛侍卫”章宇，让人忍俊不禁。

       主演徐峥直言，“这次我演的‘神油老板’，是个充满算计和自私的小市民，几乎每个镜头他都在抽烟，不是为了传递这个生活习惯，就是为了说这个人物是个充满缺点的loser，但在大时代背景下，这个小人物最后却又反转，散发出了人性之光。”谈起片中的角色，周一围则透露说“我演的’正义骑士’，最开始是反对’复健者联盟’的，不过我不是灭霸，我确实是代表正义的。”

       在发布会上，主创们走心分享片场的幕后回忆，有笑有泪。徐峥回忆说，“这部戏我最大的亮度就是有头发了，而且头套做得非常专业，去小吃店拍摄，都没人认得出来我。挑战最大的就是有很多哭戏，我很怕哭不出来，几位主演都会在片场陪着我，非常贴心。”

       王传君则透露：“这次拍的每一场戏都非常过瘾。”为角色减肥、熬夜瘦脱相出演都不在话下；为了20秒的舞蹈镜头，谭卓苦练钢管舞，膝盖造成永久性损伤，现场更以专业的钢管舞姿势亮相。宁浩、徐峥、周一围共同上台模仿这个动作，姿势搞笑令人忍俊不禁。

       作为“坏猴子72变电影计划”的新作，《我不是药神》中，宁浩徐峥联手青年导演文牧野集结成了“两弹一新”组合，此次也是宁浩徐峥时隔12年再次进军暑期档的合作，对此徐峥也对影片表示美好的期待：“希望这部电影能够形成自己的影响力。” 

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 我不是药神 徐峥 宁浩 文牧野 周一围 王传君 谭卓
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