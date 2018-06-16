时光网讯
6月16日，由文牧野
执导、宁浩
监制、徐峥
监制及主演的电影《我不是药神》
亮相上海发布会，该片主演周一围
、王传君
、谭卓
等齐亮相。谭卓
为戏中角色苦练钢管舞，徐峥
现场cos钢管舞造型，为了宣传也是拼了，不过他的身材曲线实在辣眼睛！徐峥
这次出演一个“神油老板”，他形容这是个“烂人loser”的角色，但最后在大家的助推帮助下，完成了大反转。文牧野导演直言：“徐峥的表演超出预期，可以用炸裂形容！他能在喜剧悲剧正剧之间自如切换。”
《我不是药神》
发布会以“药你笑”作为主题，这部喜剧片除了宁浩徐峥招牌喜剧气质，文牧野导演更将为影片注入丰富的现实意义，徐峥称会让人“会心一笑”，导演则表示电影“会让观众对生活有更深的认识”。现场由众主演组成的“治愈小队”也在发布会上再次集结升级，“复健者联盟”登台亮相。“神油队长”徐峥、“正义骑士”周一围、“口罩侠”王传君、“钢管女侠”谭卓、“黄毛侍卫”章宇，让人忍俊不禁。
主演徐峥直言，“这次我演的‘神油老板’，是个充满算计和自私的小市民，几乎每个镜头他都在抽烟，不是为了传递这个生活习惯，就是为了说这个人物是个充满缺点的loser，但在大时代背景下，这个小人物最后却又反转，散发出了人性之光。”谈起片中的角色，周一围则透露说“我演的’正义骑士’，最开始是反对’复健者联盟’的，不过我不是灭霸，我确实是代表正义的。”
在发布会上，主创们走心分享片场的幕后回忆，有笑有泪。徐峥回忆说，“这部戏我最大的亮度就是有头发了，而且头套做得非常专业，去小吃店拍摄，都没人认得出来我。挑战最大的就是有很多哭戏，我很怕哭不出来，几位主演都会在片场陪着我，非常贴心。”
王传君则透露：“这次拍的每一场戏都非常过瘾。”为角色减肥、熬夜瘦脱相出演都不在话下；为了20秒的舞蹈镜头，谭卓苦练钢管舞，膝盖造成永久性损伤，现场更以专业的钢管舞姿势亮相。宁浩、徐峥、周一围共同上台模仿这个动作，姿势搞笑令人忍俊不禁。
作为“坏猴子72变电影计划”的新作，《我不是药神》
中，宁浩徐峥联手青年导演文牧野集结成了“两弹一新”组合，此次也是宁浩徐峥时隔12年再次进军暑期档的合作，对此徐峥也对影片表示美好的期待：“希望这部电影能够形成自己的影响力。”
编辑：隐饮