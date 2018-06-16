现在，越来越多的知名演员和导演纷纷投身互联网，白一骢笑言：“这是因为互联网有钱了。”相比前几年，投入互联网还存在很大风险，如今，参与网络剧的创作和演出已经成了一件比较稳妥的事。





关于网络剧的制作经验和精品化的可能，腾讯视频总编辑、企鹅影视高级副总裁王娟提出5个“不要”：千万不要粗制滥造、千万不要做恶意的悬浮、创作不要向钱而生、不要跟风、不要唯大咖论。





“不要唯大咖论”恰恰回答了网友一直以来的迷思：是不是为了追逐播放量，互联网平台愿意砸钱请流量？王娟给出的答案是：故事和剧本是最重要的、第一位。





阿里巴巴大文娱集团优酷事业群剧集中心总经理马筱楠也有同样的感受，她以最近制作的一部剧为例，该剧选择了一位新人演员，但很适合角色、演技也相当过关。因此，马筱楠表示“在未来主控的项目中，可能会启用更多新演员。”





论坛一开始，主持人骨朵传媒创始人王蓓蓓提到，这几年，网络剧实现了：3分到8分的口碑逆袭，流量增长也从10亿跃升100亿。她在论坛前粗略计算了一下，在最近的40天内，有35部剧同时在播出，“井喷”之象是过去不曾见过的。





导演五百 作为平台方，王娟发现，随着内容差异化的诉求不断提高，同一时间数量庞大的网络剧一齐上线的“盛况”时有发生，网络平台真的能完全消化吗？马筱楠也意识到，现在“播放赛道已经相当拥堵”，但也存在许多无效播放，于是，网络剧精品化的需求在目前比任何时候都要强烈。













现在，越来越多的知名演员和导演纷纷投身互联网，白一骢笑言：“这是因为互联网有钱了。”相比前几年，投入互联网还存在很大风险，如今，参与网络剧的创作和演出已经成了一件比较稳妥的事。