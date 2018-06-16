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《魔道祖师》动画点映开启国漫“新古风”

林志炫献唱主题曲《醉梦前尘》首次亮相

2018-06-16 20:01:51 来源：Mtime时光网

《魔道祖师》在京举行了动画发布暨点映会，提前观看首集。由林志炫献唱的《魔道祖师》动画主题曲《醉梦前尘》也首次亮相。


　　时光网讯  6月15日，新古风国漫《魔道祖师》在京举行了动画发布暨点映会，企鹅影视动漫工作室总监佘媛媛、北京视美精典影业有限公司CEO朱珂携众主创提前观看首集点映。由林志炫献唱的《魔道祖师》动画主题曲《醉梦前尘》也首次亮相。

　　《魔道祖师》动画由同名原创小说改编，以一代魔道祖师魏无羡的两段截然不同的成长经历为主，讲述了兄弟、门派、对手、师徒等之间的恩怨情仇。

　　谈及动画创作过程，企鹅影视动漫工作室总监佘媛媛分享了三个让她印象深刻的关键词：“初心”、“合力”和“陪伴”。佘媛媛表示，《魔道祖师》快意恩仇的江湖故事，具有名士风骨的主人公，充溢古风之美的同时又富有当下审美的新鲜与时尚感，与企鹅影视打造“新古风”动画精品的“初心”契合。



　　出品方兼制作方北京视美精典影业有限公司CEO朱珂也表示，粉丝的支持是团队制作动画的重要动力。企鹅影视制片人、《魔道祖师》动画制片人颜蒙雅，《魔道祖师》动画原案设定、总作画监督申琳，《魔道祖师》动画编剧梁莎则通过回答粉丝问题的方式，分享在制作、原画、编剧等方面打磨这部动画的经历。

　　据介绍，为最大程度地还原小说，团队去苏州、杭州等地采风，且在作画上尽量突出古风人物仙气飘飘的感觉。此外，动画将会结合受众的观影习惯，对故事时间线进行重新编排。



　　除了一饱首集“眼福”，由林志炫献唱的《魔道祖师》动画主题曲《醉梦前尘》也在点映会现场亮相。歌曲以两位主人公的武器笛子与古琴配合演奏为引，林志炫以明亮婉转、高亢温润的嗓音将《魔道祖师》气质演绎。在采访环节，林志炫表示，《醉梦前尘》融入了许多独创元素，与新古风动画高度契合，以此将作品中特有的纵情江湖、快意恩仇呈现给观众。

　　据悉，《魔道祖师》将于7月9日12点在腾讯视频独家播出，每周六更新一集，会员提前看下集。

   编辑：hello王小羊

关键词： 魔道祖师 点映 林志炫
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Terry Lin

职业：演员

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