《拓星者》发布外星险境海报。画面主体被地狱火风暴包围，身处极端环境中的主演们身着机甲，手持武器，做好随时开战的准备。而背后庞大的不明物体若隐若现，存亡之战一触即发。

电影《拓星者》改编自腾讯网络同名漫画IP，讲述了在遥远的未来，一群“拓星者”在外星荒漠中挣扎求生的故事，人性、伦理、道德、生存，所有冲突与矛盾在异星荒漠上瞬间爆发。





此前，《拓星者》发布了第一款先导海报，残破不堪的机甲手臂淹没在外星废土中。先导海报抽象地露出了拓星征程的冰山一角，而此次发布的海报更是将这种挑战具象化，让受众更加直观、明显地感受到外星生存的惊险。









提到科幻电影，目前仍是好莱坞商业大片占主流，本土电影在这个领域还处于探索的阶段。张小北也多次表示，中国科幻电影的市场和受众基础已经酝酿充足，但迟迟没有优秀作品出现。而现在，“科幻元年”已慢慢开启，《拓星者》作为先行的探路者，希望能帮助中国科幻电影迎来真正的春天。据悉《拓星者》将于今年内登陆国内大银幕与大家见面。

编辑：hello王小羊