首部沪剧院线电影《雷雨》今日在上海国际电影节举行开机发布会。

沪剧《雷雨》主创合影 时光网讯 由中国戏剧家协会、上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院），上海新文化影业有限公司联合制作出品的沪剧电影《雷雨》开机发布会，于今日2018年6月16日第二十一届上海电影节期间在上海银星皇冠假日酒店举行。 由中国戏剧家协会、上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院），上海新文化影业有限公司联合制作出品的沪剧电影《雷雨》开机发布会，于今日2018年6月16日第二十一届上海电影节期间在上海银星皇冠假日酒店举行。





沪剧电影《雷雨》的主创团队包括出品人：上海新文化传媒董事长总裁杨震华先生，领衔主演：上海沪剧院院长茅善玉女士、制片人：杨璐小姐、主演：国家一级演员陈瑜女士、国家一级演员王明达先生、国家一级演员朱俭先生、优秀青年演员洪豆豆小姐、 国家一级演员钱思剑先生等。





在传媒迅猛发展的今天，拍摄戏曲电影成为推广传播戏曲文化的有力手段。在当下沪语普及都存在担忧的时代环境里，作为海派艺术瑰宝的沪剧，面临着越来越严重的生存发展危机。失去了沪剧，那肯定是中国地方文化里一个无法弥补的遗憾。





茅善玉与洪豆豆现场表演《雷雨》唱段 上海沪剧院院长茅善玉女士说到：“上世纪60年代，沪剧《罗汉钱》、《星星之火》等被拍摄成沪剧戏曲电影家喻户晓、影响深远。在国际电影节开幕的盛大节日里，召开沪剧电影《雷雨》的新闻发布会，可见戏曲电影有了它宝贵的一席之地。这是得益于近几年来国家对民族文化、中国戏剧的重视，得益于各界对“上海的声音”的推崇！半个世纪以来，《雷雨》被几代沪剧艺术家们传承演绎，这一版本《雷雨》同样保留了经典，又增添了新的部分，经过不断打磨，更加强了戏剧张力和跌宕的人生及人性，既有时代感，又不缺现代感，戏曲和电影的跨界融合，使舞台艺术插上了翅膀，为传统艺术的传承发展、吸引更多年轻的目光、理解本民族的文化基因作用不可估量。因此，将沪剧《雷雨》拍摄成戏曲电影，不仅有利于经典剧目的保留传承，普及戏曲文化，同时还能够扩大上海本土地方戏沪剧的影响力。”





《雷雨》作为曹禺先生的经典剧目，是中国现代话剧成熟的里程碑。由著名沪剧表演艺术家茅善玉领衔主演的沪剧《雷雨》演绎了上海文化独有的“声、色、味”，更是沪剧经典保留剧目。当今全国电影市场的蓬勃，激励了戏曲文化的多元化发声。此次《雷雨》的制作方，上海新文化传媒集团做为上海最早上市的一家文化产业公司，肩上担着责无旁贷的使命感。在中国电影逐渐北移的今天，希望通过自身熟悉的领域，来为上海的地方文化和城市文明贡献微薄之力。





来自上海新文化影业有限公司的总经理，也是本片的制作人杨璐女士说到：“一直以来戏曲电影，由于其艺术形式和地域特点，有着一定的局限性，而新文化作为一个电影公司，还是希望以比较市场化的方式来运作这部电影，接受观众和平台的检验。





从编剧导演到服装美术，我们邀请的都是非常资深的电影团队，以记录沪剧经典出发同时也融入了许多电影的表达，未来在发行阶段，剧组将以路演的方式，将上海作为宣传的第一站，并深入江浙地区重要城市以及部分乡镇，在逐步蔓延到全国。





这次我们也做了一个比较大胆的尝试，制作一首沪剧与流行乐相结合的主题曲同步于电影宣传造势，我们非常有幸的邀请到了著名歌手关喆与我们茅善玉院长共同演唱。





作为一家上海文化企业，我们渴望在我们力所能及的领域里，为上海地方文化的传承尽绵力。同时也想借此机会感谢中国剧作家协会和上海沪剧院对新文化的信赖，把这个沉甸甸的任务交给我们来完成。”





对于沪剧电影《雷雨》从制作到宣传的院线级别布局，发行到海外的策略，新文化也有着明确的目标：沪剧沪语需要传承，海派文化值得被世界认可。





在除了新加波之外，马来西亚、泰国、越南等“一带一路”沿线国家，也将是这部电影重点走访的国家，希望让沪剧真正意义上的“走出去”让更多热爱海派文化的华人和外国朋友感受沪剧的魅力。





沪剧电影《雷雨》作为上海市委宣传部“戏曲电影工程”之一，通过多年筹备，沪剧《雷雨》以电影形式传承与创新，为打响上海“文化品牌”更增加其靓丽和精彩。



