世界杯阿根廷对冰岛的小组赛中，扑出梅西点球的冰岛守门员哈尔多松，本职工作其实是一位短片导演。

时光网讯 6月16日晚上9点，世界杯小组赛D组的第1轮，在俄罗斯首都莫斯科的斯巴达克体育场举办。今天晚上，如果你是阿根廷国家队的粉丝，可能会对梅西被扑出的那个点球感到扼腕叹息。然而有趣的是，在下半场扑出梅球王这个点球的冰岛队守门员，本职工作却是一名导演。现年34岁的哈内斯·哈尔多松，自2011年开始为冰岛国家队效力，世界杯首秀就引人注目。





此前，哈尔多松曾执导过冰岛在2012年参加“欧洲电视网歌唱大赛”时的参赛短片，名为“永不遗忘”（Never Forget）。近日，他还执导了即将在冰岛全国播出的可口可乐广告片，名为“Saman”，在冰岛语中意为“一起”。这个短片中包含了你能想象的关于冰岛的一切，包括渔船、在雪中奔跑的人们、摇滚乐队和正在举重的北欧“巨人”们。







哈尔多松扑出梅西点球





但值得注意的是，光看这个短片，你绝不会想象到它的导演，和扑出全世界最优秀球员之一射罚点球的这位守门员，竟然是同一个人，服气。哈尔多松在加入冰岛国家队前，曾就职于挪威的一家影视公司Saga Film，他们说当哈尔多松完成他守门员的“副业”工作，退役之后，欢迎继续回到这家影视公司，重拾旧业。可以说是让人十分期待了。





献上哈尔多松的两个短片——可口可乐广告，与歌唱比赛MV，感受一下……







老哥的IMDb页面头像，就是他穿着冰岛国家队队服的照片……

（应该是16年对葡萄牙的欧洲杯那场）







导演老师还开了微博，专门说了自己给可口可乐拍广告这事儿



